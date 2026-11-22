Trotz offizieller Waffenruhe leiden 1,7 Millionen Menschen in Gaza unter extremen Lebensbedingungen. Regenfälle überschwemmen Zelte, Infrastrukturel fehlt es grundlegend, und der politische Stillstand sowie Einschränkungen durch Israel verzögern den Wiederaufbau. Politische Veränderungen in Israel könnten kurzfristig Abhilfe schaffen.

In den Zeltlagern und improvisierten Behelfsunterkünften des Gaza streifens herrscht derzeit eine humanitäre Katastrophe, die trotz offiziell bestehender Waffenruhe im Wesentlichen unverändert fortbesteht. Das Bild, das sich den Bewohnern und externen Beobachtern bietet, ist von extremer Not geprägt: Braunes, stehendes Wasser füllt diezelte, wobei nasse Matratzen, Decken und Kleidung den Lebensraum noch weiter einschränken.

Eine Frau versucht verzweifelt, die aufgestaute Brühe mit einem Besen aus ihrem Zelt hinauszukehren, während kleine Kinder barfuß durch den Regen laufen und die Hosenbeine hochgekrempelt haben, um sich vor der Kälte und dem Schlamm zu schützen. Diese Szenen gleichen leider den Bildern, die wir vor einem Jahr sahen, als der Konflikt noch in vollem Gange war.

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Millionen Palästinenser leben in improvisierten Unterkünften

Laut Angaben der Vereinten Nationen leben derzeit rund 1,7 Millionen Menschen, was der großen Mehrheit der gut zwei Millionen Palästinenser in Gaza entspricht, weiterhin in Zelten, in stark zerstörten Gebäuden oder in improvisierten Unterkünften, die keineswegs vor den Elementen schützen. Ein deutlicher Vorgeschmack auf die kommenden Schwierigkeiten des Winters zeigte sich bereits vor zwei Wochen, als heftige Regenfälle über die Region hereinbrachen.

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Tausende von Zelten wurden dabei völlig geflutet oder sogar zerstört, was tragischerweise zum Tod von drei Kindern und einer Frau führte, als Teile eines Sandbergs auf ihre Behausung abrutschten. Die Verzweiflung der Bewohner ist greifbar, wie das Zitat einer Großmutter aus Gaza gegenüber dem israelischen Online-Magazin +972 deutlich macht: Der Regen sei für ihre Familie schlimmer als die Bombardierungen gewesen. Noch immer fehlt es in Gaza fundamental an winterfesten Unterkünften, funktionierenden Abwassersystemen, funktionstüchtigen Pumpen und dringend benötigtem Baumaterial.

Wiederaufbau kommt in Gaza kaum voran

Der Wiederaufbau kommt kaum voran, obwohl die Situation im Land akut ist und die Wintermonate weitere Todesopfer unter den bereits vulnerablen Bevölkerungsgruppen befürchten lassen.