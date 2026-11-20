Die Belagerung von Taiz durch Houthi-Rebellen führt zu einer schweren Versorgungskrise. Krankenhäuser schließen, während die Stadt strategisch für den jemenitischen Bürgerkrieg entscheidend ist.

Die dramatische Verschärfung der humanitären Lage in der jemenitischen Großstadt Taiz hat weltweit große Besorgnis ausgelöst. Während globale Medienberichte sich oft auf die Konflikte an der Küste und die Seewege am Roten Meer konzentrieren, spitzt sich die Lage im Landesinneren rapide zu. Die Stadt Taiz, die dritte Metropole Jemens, befindet sich seit Wochen in einer fast vollständigen Einkesselung durch die schiitischen Houthi-Rebellen. Diese Isolation hat zu einem rapiden Rückgang der gemeldeten Krankheitsfälle geführt, der jedoch nicht auf einem Erfolg der Gesundheitsversorgung beruht, sondern auf der faktischen Unmöglichkeit für Erkrankte, medizinische Einrichtungen zu erreichen.

Strategische Bedeutung von Taiz im Bürgerkrieg

Die militärische und geopolitische Rolle von Taiz ist für den weiteren Verlauf des jemenitischen Bürgerkriegs von fundamentaler Bedeutung. Als kulturelles und wirtschaftliches Zentrum verbindet die Stadt strategisch die großen Innenstädte mit der Küstenregion. Aus der Perspektive der Houthi-Rebellen markiert Taiz den letzten großen Widerstandspunkt auf dem Weg zur Küstenstadt Aden, in der die international anerkannte Regierung Jemens ihren Sitz hat. Würden die Rebellen die Stadt einnehmen, hätten sie direkten Zugang zu Aden und könnten zudem die ölinstensive Region um Ma'arib im Osten bedrohen.

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Dieser Kontrollgewinn würde den Westen Jemens unter ihre Herrschaft bringen und damit den größten Teil der Bevölkerung des Landes dominieren. Marieke Brandt, Anthropologin und Jemen-Expertin an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, warnt vor den Konsequenzen eines Stadtsturzes. Sie betont, dass ein Fall von Taiz den Weg nach Aden weitgehend öffnen und die Regierung auf einen Rumpfstaat zusammenschrumpfen ließe. Dies würde das Machtverhältnis im Land schlagartig und zugunsten der Rebellen verschieben, insbesondere in Verbindung mit der bereits faktisch erlangten Kontrolle über die Meerenge Bab al-Mandab.

Wachsende Angriffe auf die städtische Infrastruktur

Die aktuelle humanitäre Katastrophe ist das Ergebnis einer langanhaltenden und nun verschärften Belagerung. Dies ist bereits die zweite Einkesselung der Stadt durch die Houthi-Rebellen. Nach der Einnahme der Hauptstadt Sanaa im Jahr 2014 setzten die Rebellen ihren Vormarsch Richtung Taiz fort und legten die Stadt nahezu zehn Jahre lang lahm, wobei die Blockade nur durch den Ausbruch des Gaza-Krieges unterbrochen wurde, als sich die Rebellenkräfte an der Küste konzentrierten. In diesem Zeitraum störten sie systematisch die Versorgungswege und eroberten zeitweise einzelne Stadtviertel.

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Die Situation hat sich in letzter Zeit drastisch zugespitzt. Die Rebellen haben Zufahrtswege teilweise gesprengt, um die Resilienz der Bevölkerung zu brechen und die Stadt von jeglicher Versorgung abzuschneiden. Human Rights Watch stuft diese Strategie des Aushungerns als Kriegsverbrechen ein. Die UN haben bereits gewarnt, dass ein Dutzend Krankenhäuser in Taiz ihre Kapazitäten reduzieren oder schließen mussten. Die prekäre Lage wird durch bergiges Gelände und jahrzehntelange Erfahrung der Einwohner im Guerillakampf erschwert, doch die aktuellen militärischen Druckverhältnisse sind für die Angreifer so günstig wie nie zuvor.

Symbolischer Verlust und menschliches Leid

Für die jemenitische Regierung stellt der potenzielle Verlust von Taiz nicht nur eine militärische Niederlage dar, sondern auch einen schweren symbolischen Schlag. Taiz gilt als Hochburg des Widerstands gegen die Huthi. Die im Oktober gestartete Gegenoperation "Dawn of Yemen", die darauf abzielte, Sanaa zurückzuerobern und staatliche Institutionen wiederherzustellen, ist bisher gescheitert. Der strategische Rückzug der Regierungstruppen von der Meerenge Bab al-Mandab unterstreicht, dass die Regierungskapazitäten erschöpft sind und sie sich auf die Verteidigung essentieller Positionen konzentrieren muss.

Die direkten Auswirkungen auf die ein Millionen Menschen zählende Bevölkerung sind verheerend. Laut Laurent Bukera, UN-Koordinator für den Jemen, haben sich die Preise für verbliebene Lebensmittel und Brennstoffe mehr als verdoppelt. Die lokale Produktion ist um die Hälfte eingebrochen, und alternative Versorgungsquellen sind fast vollständig aufgebraucht. Die Wasserversorgung ist besonders akut gefährdet. Akut betroffen von dieser Versorgungskrise sind schätzungsweise 800.000 Menschen, die zunehmend auf das Überleben in der Einkesselung angewiesen sind, während die internationale Aufmerksamkeit weitgehend auf andere Konfliktzonen gerichtet bleibt.