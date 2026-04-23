Hulk Hogan: Neue Dokumentation enthüllt erschütternde Details zu seinem Gesundheitszustand

Eine neue Netflix-Dokumentation wirft ein schonungsloses Licht auf die letzten Lebensjahre von Wrestling-Legende Hulk Hogan und offenbart seinen massiven Medikamentenkonsum, insbesondere von Fentanyl, sowie Alkohol- und Steroidmissbrauch.

Die Wrestling -Welt trauert um eine ihrer größten Legenden: Terry Bollea , besser bekannt als Hulk Hogan , verstarb im Juli 2025 im Alter von 71 Jahren. Eine neue, aufwühlende Netflix - Dokumentation mit dem Titel ' Hulk Hogan : Real American' enthüllt nun die erschütternden Details seiner gesundheitlichen Verfassung in den letzten Lebensjahren und wirft ein schonungsloses Licht auf den Kampf des WWE -Superstars mit chronischen Schmerzen, Medikamentenabhängigkeit und den Schatten seiner Vergangenheit.

Die Dokumentation, die auf umfangreichen Interviews mit Hogan selbst, Wegbegleitern und medizinischem Fachpersonal basiert, offenbart ein Bild des einst unbesiegbaren 'Hulkamania'-Stars, der zunehmend von Schmerzen und der Notwendigkeit, diese zu betäuben, geplagt wurde. Im Zentrum der Enthüllungen steht der massive Konsum von Fentanyl, einem extrem starken Schmerzmittel. Berichten zufolge nahm Hogan gegen Ende seiner Karriere Mengen zu sich, die Ärzte als beispiellos beschreiben.

Die Dokumentation zeigt, wie Hogan nach seinem Wechsel zu TNA Wrestling zu hochdosierten Tabletten, Pflastern und sogar Fentanyl-Lutschern griff, um seine unerträglichen Schmerzen zu lindern, die auf zahlreiche Rückenoperationen zurückzuführen waren. In einem der letzten, bewegenden Interviews, das Monate vor seinem Tod aufgezeichnet wurde, spricht Hogan offen über seine Abhängigkeit und die Verzweiflung, die ihn dazu trieb.

Er schildert, wie er trotz der Warnungen eines Apothekers, der ihm die tödliche Gefahr seines Medikamentenkonsums verdeutlichte, immer höhere Dosen benötigte, um überhaupt noch leben zu können. Die Dokumentation lässt auch Eric Bischoff, einen engen Vertrauten Hogans, zu Wort kommen, der ein düsteres Bild dieser Zeit zeichnet. Bischoff beschreibt, wie Hogan täglich enorme Mengen an Medikamenten konsumierte und diese oft mit Alkohol kombinierte – eine Entwicklung, die er als herzzerreißend und schwer mitanzusehen bezeichnet.

Die finanzielle Notlage nach seiner Scheidung trug zusätzlich dazu bei, dass Hogan auch aus wirtschaftlichen Gründen weiterhin im Wrestling aktiv blieb, obwohl seine körperliche Verfassung ihn zunehmend einschränkte. Er war gefangen in einem Teufelskreis aus Schmerz, Abhängigkeit und dem Druck, seine Karriere fortzusetzen.

'Hulk Hogan: Real American' geht jedoch über den reinen Medikamentenkonsum hinaus und beleuchtet auch andere dunkle Kapitel in Hogans Leben. Die Dokumentation thematisiert offen seinen früheren Alkohol- und Steroidmissbrauch, der ebenfalls zu seinen gesundheitlichen Problemen beigetragen haben dürfte. Sie zeigt, wie der immense Druck des Ruhms, die ständigen Erwartungen der Fans und die körperlichen Belastungen des Wrestlings ihren Tribut forderten.

Die Dokumentation versucht nicht, Hogan zu glorifizieren oder zu verteufeln, sondern vielmehr ein ehrliches und komplexes Porträt eines Mannes zu zeichnen, der sowohl als Wrestling-Ikone gefeiert als auch als Mensch mit all seinen Fehlern und Schwächen litt. Sie wirft wichtige Fragen nach den Schattenseiten des Sports, dem Umgang mit Schmerz und der Verantwortung von Prominenten auf. Die Dokumentation ist ein eindringliches Mahnmal für die Gefahren der Medikamentenabhängigkeit und ein Appell, das Thema psychische Gesundheit im Sport ernster zu nehmen.

Sie zeigt, dass selbst die stärksten Helden ihre Dämonen bekämpfen und dass der Preis des Ruhms oft sehr hoch ist. Der Tod Hogans an einem Herzinfarkt im Juli 2025 markierte das Ende einer Ära, doch seine Geschichte wird durch diese Dokumentation auf bewegende Weise lebendig gehalten und regt zur Reflexion an





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