Hugh Brasher über Marathons: Ein Fest der Gemeinschaft und des persönlichen Triumphs

Hugh Brasher, der Kopf hinter dem London-Marathon, teilt seine Leidenschaft für das Laufen. Er spricht über die verbindende Kraft von Marathons, die einzigartige Atmosphäre eines City-Laufs und warum jeder Teilnehmer ein Gewinner ist.

Hugh Brasher, eine Schlüsselfigur im Phänomen Marathon , mit dem Geschick, die Magie dieses Ausdauersports zu erklären, blickt im Gespräch auf die Essenz des Laufen s, die Gemeinschaft , Eliud Kipchoge und die besondere Atmosphäre, die Läufe wie den London- Marathon auszeichnet. Als Leiter des London- Marathon s teilt er seine tiefgreifende Sichtweise auf das Laufen . Für ihn ist Laufen eine positive Kraft, die verbindet.

Das gemeinsame Laufen öffnet Türen und baut Brücken, besonders in einer Zeit, in der sich Menschen oft isoliert fühlen. Ein Marathon, mit seinen 42,195 Kilometern, bringt Menschen über die Ziellinie hinweg zusammen. Es geht um Gemeinschaft, ein Gefühl, das ein Leben lang prägend ist. Marathons üben nicht nur eine starke wirtschaftliche und gesellschaftliche Anziehungskraft aus, sie sind auch eine Quelle der Inspiration und des persönlichen Wachstums. Sie nähren die Seele, fördern die Gesundheit und stärken die Psyche, da sie sowohl physische Ausdauer als auch mentale Stärke erfordern. Brashers größter Wunsch ist es, dass die Welt erkennt, wie viel verbindendes Potenzial in gemeinsamen Zielen liegt, im Gegensatz zu den Trennungen, die durch Kriege entstehen. Das Laufen ist für Brasher weit mehr als nur das Absolvieren einer Distanz; es ist ein tiefes Gefühl, ein Zustand des Geistes. Ein City-Marathon verwandelt eine Stadt, erweckt sie zum Leben auf jedem zurückgelegten Meter. Tausende von Zuschauern säumen die Strecke, feuern jeden Läufer persönlich an, oft beim Namen rufend, was ein Gefühl der Anerkennung und Wertschätzung schafft, das im alltäglichen Leben oft fehlt. Diese Unterstützung, diese kollektive Energie, macht das Ankommen im Ziel zu einem wahren Abenteuer, zu einem Moment, in dem scheinbar Unmögliches vollbracht wird. Es ist eine gelebte Philosophie der Nächstenliebe, die durch die universelle Freude am Sport inspiriert wird. Das Erfolgsgeheimnis jedes Marathons, so Brasher, liegt in diesem intensiven Erlebnis, sowohl für die Läufer als auch für die Zuschauer. Für die Teilnehmer ist es oft die Erfüllung eines Lebenstraums, während es für die Menge an der Strecke pure Begeisterung ist, gepaart mit Staunen über die Verausgabung der Athleten. Der Lärm, die Energie und die einzigartige Atmosphäre einer Stadt, die sich für diesen Tag verändert, schaffen eine Feierlichkeit, die ihresgleichen sucht. Brasher beschreibt den London-Marathon treffend als die größte Straßenparty der Welt, bei der 60.000 Menschen über 26,2 Meilen laufen – eine Realität, keine Fiktion. London ist eine Stadt, die Sport liebt, wie die Olympischen Spiele 2012 oder die Frauen-Fußball-EM eindrucksvoll gezeigt haben. Von Fußballvereinen wie Arsenal und Tottenham bis hin zu Rugby und Cricket – die Leidenschaft für den Sport ist allgegenwärtig. Doch während in vielen Sportarten ein starker Wettbewerb und Rivalitäten bestehen, zeichnet sich der Marathon durch seine Inklusivität aus. Hier geht es nicht primär um das gegeneinander, sondern um das Miteinander, um das Willkommenheißen und Mitreißen aller Teilnehmer. Im Gegensatz zu einer Gesellschaft, in der Neuankömmlinge oft mit Distanz konfrontiert sind, ist man im Marathon unmittelbar Teil der Masse, vereint durch Shirt, Hose, Startnummer und Schuhe. Hilfsbereitschaft und gegenseitige Unterstützung sind an der Tagesordnung, Fremde reichen sich die Hände, wenn es nötig ist. Dies erklärt auch den Zulauf von immer mehr Frauen und jüngeren Läufern – im Marathon gibt es keine Farben, Logos, Stämme, Tore oder Rivalität, nur eine gemeinsame Ziellinie. Brasher zweifelt sogar daran, ob es immer einen Sieger braucht, da jeder Läufer, der sein persönliches Ziel erreicht, bereits ein Gewinner ist. Die Motivationen sind vielfältig: für die Gesundheit laufen, im Gedenken an einen verlorenen Freund, als Feier einer bestandenen Prüfung oder schlichtweg um die persönliche Bestzeit zu verbessern. In diesen Momenten treten Sorgen und Ängste in den Hintergrund, das Motto lautet „Mind over Matter“ – es geht um das Laufen, ums Ankommen. Bürokratie und behördliche Hürden mag es überall geben, wie er am Beispiel Wien und London feststellt, doch die Rettungskräfte, die Polizei, die Feuerwehr, die Stadtverwaltung, Busfahrer und unzählige Freiwillige sind unverzichtbare Bestandteile des Gelingens. Sie sind Teil des Ganzen und sorgen dafür, dass ein Event dieser Größenordnung überhaupt möglich ist. Für den London-Marathon bedeutet dies, dass 60.000 Läufer und ihre Begleiter ein Millionenpublikum in die Stadt bringen, was eine enge Zusammenarbeit erfordert. Am Ende sind die Finisher, die schnellste Frau und der schnellste Mann nur das i-Tüpfelchen auf dem Kuchen; das wahrlich Wichtigste sind die 60.000 Läufer, denen ein perfekter Tag ermöglicht werden soll





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