Hubert Dobrounig elected as new Austrian Table Tennis President

The new Austrian Table Tennis President, Hubert Dobrounig, has been elected with the support of Rudolf Sporrer, the former General Secretary. Dobrounig aims to bring peace to the Austrian Table Tennis Association after allegations of misconduct against a youth coach. The new President will focus on marketing, media, and communication, aiming to promote constructive dialogue, clarity, and accountability.

Hubert Dobrounig als neuer Präsident mit dem ehemaligen Generalsekretär Rudolf Sporrer als Vize soll den heimischen Tischtennisverband nach Missbrauchssvorwürfen wieder zur Ruhe bringen. Der Kärntner Hubert Dobrounig ist der neue Präsident von Österreichs Tischtennisverband (ÖTTV).

Die für Mittwoch 17.00 Uhr in Klagenfurt angesetzt gewesene ÖTTV-Generalversammlung mit Präsidiumswahl endete erst nach 1.00 Uhr in der Nacht, nachdem u.a. die Verbandsstatuten geändert worden waren. Diese Funktion nimmt Rudolf Sporrer ein. Er war ursprünglich gegen Dobrounig angetreten. Der 60-jährige Dobrounig ist Kärntner Landesverbandspräsident und will als Nachfolger des im März zurückgetretenen bisherigen Präsidenten Wolfgang Gotschke nach eigenen Angaben als Profi im Bereich Marketing, Medien und Kommunikation auf Dialog, Klarheit und Verbindlichkeit setzen.

Sporrer wiederum soll sein Wissen als jahrzehntelanger ÖTTV-Generalsekretär einbringen und die verschiedenen Lager in den Landesverbänden zusammenführen. Der Neuordnung folgt auf langandauernde Turbulenzen im Verband, an deren Spitze Missbrauchsvorwürfe gegen einen niederösterreichischen Nachwuchstrainer standen. Gotschke war wegen des Umgangs mit diesen Vorwürfen in Kritik geraten und am 21. März in Horn im Rahmen einer Präsidentenkonferenz zurückgetreten.

Auch der Bundesliga-Vorsitzende Günther Renner hatte sich damals aus dieser Position zurückgezogen. Der ebenfalls unter Beschuss geratene Vizepräsident Conrad Miller hingegen hatte da sein Amt nicht zur Verfügung gestellt. Dobrounigs Wahl erfolgte mit 23:17 Stimmen, die Sporrers mit 29:11 klarer.

Zudem wurde Generalsekretär Mathias Neuwirth als Vizepräsident für Organisation bestätigt. In der Person des umstrittenen Miller ist keine Entscheidung gefallen. Es werden für ihn laut Aussendung im Bereich Finanzen Ausstiegsszenarien in beiderseitigem Einvernehmen gesucht. Zum Nachfolger von Renner als Bundesliga-Vorsitzender wurde Wels-Coach David Huber bestellt





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Table Tennis Austrian Table Tennis Association Hubert Dobrounig Rudolf Sporrer Presidentship Turbulences Misconduct Allegations Youth Coach Marketing Media Communication Dialog Klarheit Verbindlichkeit Bundesliga-Vorsitzende Vizepräsident Sportdirektor Wels-Coach Ausstiegsszenarien

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Austrian Parliament Backs Down on VAT Rate Reduction for Food Products: Criticism & CounterpartsThe Austrian Parliament amended a law to reduce the VAT rate for affected products, but faced criticism from opposition parties and was backed by the ruling coalitions. The reduced rate will be at 4.9% and covers goods such as milk, yoghurt, butter, eggs, vegetables, fruits, rice, flour, bread, and salt. Up to 1.7 billion euros in tax revenue per year will be lost to the budget. Various counterfunding measures have been proposed but criticized, including a tax on packaging and a tax on plastics. Opposition party FPÖ member Gerhard Kaniak argues that the packaging tax is not an effective burden relief measure, accusing it of being an additional tax for the population. Green member Elisabeth Götze criticized the proposal for not being thoroughly thought out and creating a new tax for all. Greens also rejected the ruling coalition's proposals for extending bank fees, exempting electric vehicles and taxing 'million dollar estates'.

Read more »

Austrian-Australian Song Incident: A Hilarious Mess-up and Comedy of DifferencesA lighthearted and comical account of the unexpected encounter between Austria and Australia as they performed a song together, leading to confusion and a playful battle.

Read more »

Salkefalke-Projekt: Austrian Power Grid vermeidet Aussterben durch innovative Nisthilfe für GreifvögelDas Projekt der Austrian Power Grid zeigt, wie künstliche Brutkästen künstliche Brutplätze schaffen und wie Greifvögel gedeiht. Auch Ornithologen sehen die Vorteile und schätzen die Umsetzbarkeit.

Read more »

Austrian Government Dismisses Russian Diplomats and Dismisses Russian Spy EquipmentThe Austrian government has dismissed three Russian diplomats and dismantled three surveillance antennas on the grounds of the Russian embassy and the Russian diplomatic settlement in Vienna-Donaustadt, following concerns raised by the Austrian intelligence service. The Austrian government is preparing to introduce a new espionage law, which is nearly finished and does not have any disputes between the coalition partners. The new law will impose stricter penalties for espionage and include international organizations and EU institutions. The Austrian government aims to strengthen its stance against espionage on its territory.

Read more »