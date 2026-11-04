Hubert Aiwanger tot: Bayerns Vize-Ministerpräsident in Berlin entdeckt

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ist tot. Er wurde leblos in einem Berliner Hotelzimmer gefunden, die Hintergründe sind noch unklar.

Der bayerische Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger von den Freien Wählern ist tot. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus hochrangigen Regierungskreisen in Bayern, zuvor hatte die Zeitung Bild darüber berichtet. Der 55-Jährige wurde nach diesen Angaben tot in einem Hotelzimmer in Berlin entdeckt.

Die genauen Hintergründe zu Aiwangers Tod sind bislang unklar. Aiwanger war zugleich Bundes- und Landesvorsitzender der Freien Wähler, die an diesem Tag in Berlin ein Hauptstadtbüro eröffnen wollten.

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Wie Aiwanger in Berlin gefunden wurde

Aiwanger sollte am Nachmittag bei der Eröffnung des Hauptstadtbüros der Freien Wähler eine Rede halten. Nach Angaben aus Regierungskreisen meldete er sich jedoch aus gesundheitlichen Gründen ab und ließ sich vertreten.

Später war Aiwanger nicht mehr erreichbar. Schließlich wurde er leblos in seinem Zimmer im Berliner Hotel aufgefunden. Weitere Details zum Ablauf nannten die Quellen nicht.

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Die Meldung stammt aus Kreisen der bayerischen Staatsregierung und wurde zunächst über die Deutsche Presse-Agentur verbreitet. Eine offizielle Bestätigung mit weiteren Angaben lag zum Zeitpunkt der Berichterstattung nicht vor.

Aiwangers politische Laufbahn in Bayern

Aiwanger führte die Freien Wähler in Bayern über viele Jahre als prägende Figur. Im Jahr 2008 zog seine Partei erstmals in den Bayerischen Landtag ein, Aiwanger wurde Fraktionschef.

Zehn Jahre später, im Jahr 2018, schlossen CSU und Freie Wähler eine Koalition. Aiwanger übernahm daraufhin das Amt des Wirtschaftsministers und wurde stellvertretender Ministerpräsident des Freistaats.

Die Freien Wähler verlieren mit Aiwanger nach Einschätzung der Deutschen Presse-Agentur ihren markantesten und sicher auch streitbarsten Kopf. Erst bei den bayerischen Kommunalwahlen im Frühjahr hatte die Partei unter seiner Führung große Siege gefeiert und viele Landrats-Posten gewonnen.

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Scheitern am Einzug in den Bundestag

Ein großes politisches Ziel blieb Aiwanger trotz seiner Erfolge in Bayern verwehrt. Der Einzug der Freien Wähler in den Bundestag gelang nicht.

Damit blieb die bundespolitische Ambition der Partei, deren Bundesvorsitz Aiwanger innehatte, unerfüllt. Das Hauptstadtbüro in Berlin sollte genau diese Ausrichtung auf die Bundesebene sichtbar machen.