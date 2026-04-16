Huawei Watch GT Runner 2: KI-Coach und Akku-Gigant für Läufer – Doch der Ton macht die Musik

Die Huawei Watch GT Runner 2 verspricht, mit KI-gestütztem Coaching und beeindruckender Akkulaufzeit jeden zum Läufer zu machen. Im Test überzeugt die Smartwatch durch Design, Genauigkeit und Preis, doch ihre eigenwillige Tonalität könnte für manche Nutzer kontraproduktiv sein. Einschränkungen bei der Nutzung mit iPhones trüben das Bild leicht.

Drei Wochen lang war die Huawei Watch GT Runner 2 ein ständiger Begleiter am Handgelenk. Diese Smartwatch verspricht, mit einer großartigen Akku-Ausdauer und einem KI-Coach, der in Zusammenarbeit mit dem kenianischen Ausnahmeläufer Eliud Kipchoge entwickelt wurde, jeden zum Läufer zu machen. Aber trifft das wirklich auf jeden zu? Die Suche nach der perfekten Smartwatch gleicht oft der Suche nach einem kompatiblen Trainer.

Bei einem menschlichen Trainer zählen neben dem passenden Trainingsansatz auch die persönliche Chemie, die zeitliche Verfügbarkeit und das Budget. Bei Smartwatches spielen zwar andere Kriterien eine Rolle, doch die Auswahl ist ähnlich vielfältig. Die Huawei Watch GT Runner 2 richtet sich explizit an Läufer und jene, die es noch werden wollen. Die Testerin, die sich nicht unbedingt als Freundin des schnellen Dauerlaufs bezeichnet, wollte herausfinden, ob diese Uhr sie vom Gegenteil überzeugen kann. Insgesamt hinterlässt die Huawei Watch GT Runner 2 einen sehr positiven Eindruck. Das klassische Uhrendesign ist ansprechend, und die Uhr ist in den Farben Blau, Orange und Schwarz erhältlich. Die Armbänder lassen sich austauschen, und es stehen einige kostenlose Ziffernblätter zur Auswahl. Das mitgelieferte Armband besteht aus einem Nylon-Klett-Gemisch, das eine stufenlose Anpassung ermöglicht und den Vorteil hat, schnell zu trocknen. Das ist besonders praktisch, da es auch beim Sport und Duschen getragen werden kann, obwohl es sich naturgemäß schnell mit Wasser vollsaugt. Das Gehäuse aus Titan hat einen Durchmesser von 43,5 Millimetern und wiegt knapp 44 Gramm, was die Uhr trotz ihrer beachtlichen Größe nicht zu schwer macht. Die Bedienung der Huawei Watch GT Runner 2 ist denkbar einfach gehalten, und die Menüführung ist selbsterklärend. Die Krone befindet sich auf der rechten Seite, darunter ein weiterer Knopf zur Steuerung. Viele Einstellungen lassen sich direkt über die Uhr vornehmen, einschließlich der Auswahl der anzuzeigenden Trainingsdaten. Selbstverständlich ist die Uhr nicht nur für das Laufen konzipiert; sie ist eine Multisportuhr, die kontinuierlich verschiedene Aktivitäten misst – von gezieltem Training über alltägliche Bewegungen bis hin zum Schlaf. Alle gesammelten Daten werden detailliert in der zugehörigen Huawei Health App angezeigt. Über diese App können auch Trainingspläne erstellt und die Ernährung manuell getrackt werden. Ein herausragendes Merkmal ist der Akku. Bei moderatem Training hielt der Akku im Durchschnitt eine Woche durch. Bei intensiveren und längeren Trainingseinheiten muss die Uhr zwar öfter ans Lademodul, doch für Langstrecken- oder Ultramarathonläufer ist sie ideal, da sie zwischen den Wettkämpfen nicht aufgeladen werden muss. Auch das Aufladen selbst geht erfreulich schnell. Sollte man vergessen haben, die Uhr vor dem Training aufzuladen, reichen wenige Minuten am Ladegerät aus, um genug Energie für eine einstündige Laufrunde zu gewinnen. Besonders bemerkenswert ist der Preis von knapp 400 Euro, der die Uhr in einem Segment platziert, in dem vergleichbare Geräte mit solch einer Akkulaufzeit normalerweise erst ab 600 Euro beginnen. Das AMOLED-Display und die Messgenauigkeit des GPS stechen ebenfalls positiv hervor. Huawei kombiniert hier Offline-Kartenmaterial mit GPS-Funktion, um die Laufstrecken präzise nachvollziehbar zu machen. Bevor wir uns jedoch eingehender mit den Lauftrainings und dem KI-Coach beschäftigen, gibt es einen Punkt, der die Huawei Watch von anderen Herstellern abhebt: die Tonalität der Benachrichtigungen. Diese ist recht eigenwillig. Die Uhr scheint einen Drill-Sergeant zu imitieren, was nicht unbedingt sympathisch wirkt. Legt man einen Tag eine Pause ein, kann die Uhr am nächsten Tag mit einem leicht vorwurfsvollen Ton reagieren. Dies mag für manche Nutzer motivierend sein, empfand die Testerin jedoch als kontraproduktiv. Zum Vergleich: Samsung wirkt manchmal etwas zu verspielt, während Apple und Garmin die Testerin mit ihrer Tonalität überzeugen konnten. Der Grund liegt in der gelungenen Mischung aus Ansprache und Motivation: Die Botschaft lautet hierbei „Vergessen wir gestern, konzentrieren wir uns auf heute“. Diese Herangehensweise half der Testerin ungemein, nach einem langen Arbeitstag doch noch die Laufschuhe zu schnüren oder den Badeanzug zu packen und ein paar Bahnen zu schwimmen. Das Schwimmen diente in diesem Test auch als Referenz für die Genauigkeit. Während die Huawei Watch am einen Handgelenk maß, trug die Testerin eine Apple Watch am anderen. Beide Uhren zeichneten 1,5 Kilometer in 40 Minuten auf. Die Schwimmstilerfassung war bei beiden Geräten korrekt, und auch die Vitalwerte stimmten überein. Es wurde also Zeit, laufen zu gehen. Eine auffällige Einschränkung ist jedoch die eingeschränkte Funktionalität der Huawei-Uhr auf iPhones. Zwar können Anrufe entgegengenommen und Benachrichtigungen über neue E-Mails und Nachrichten empfangen werden, doch der Inhalt der Nachrichten bleibt verborgen. Um diesen einzusehen, muss man zwingend zum Smartphone greifen. Faszinierend war auch die Funktion „Emotionales Wohlbefinden“ in der App, die bei der Testerin interessanterweise nur zwischen „negativ“ und „neutral“ wechselte, selbst an einem Abend, der von lieben Menschen, netten Gesprächen und viel Lachen geprägt war und ein sehr gutes Gefühl hinterließ. Die App hingegen verkündete lediglich: Nein





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