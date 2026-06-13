HTL-Trophy: 34. Wettbewerb für junge Architekten und Bautechniker

Die HTL-Trophy ist ein wichtiger Schritt für die junge Generation, um ihre kreativen Ideen und Konzepte in die Praxis umzusetzen. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse in Architektur und Hochbau zu verbessern und ihre Zukunft zu gestalten.

Jahr für Jahr findet bei Swisspearl , der ehemaligen Eternit, in Vöcklabruck ein spezieller Wettbewerb statt: Fast alle Höheren Technischen Lehranstalten (HTL) aus Österreich nehmen an der HTL-Trophy teil, die heuer zum 34.

Mal über die Bühne ging und bei der es um die Kooperation von Industrie und Bildungseinrichtungen geht. 650 Schülerinnen und Schüler nahmen am Architektur-Nachwuchswettbewerb teil. Im Mittelpunkt des Wettbewerbs steht die kreative und funktionale Integration von Swisspearl-Faserzement in die Gebäudehülle. Die Teilnehmer entwickeln Architektur- und Hochbauprojekte, die sowohl gestalterische als auch technische Aspekte vereinen.

Die Schulen treten nicht direkt gegeneinander an, stattdessen werden die Projekte jeder teilnehmenden Klasse von einer Fachjury bewertet. 400 Projekte wurden heuer eingereicht. 121 Preise wurden verliehen, das Preisgeld lag bei 20.000 Euro. Die HTL-Trophy ist ein wichtiger Schritt für die junge Generation, um ihre kreativen Ideen und Konzepte in die Praxis umzusetzen. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse in Architektur und Hochbau zu verbessern und ihre Zukunft zu gestalten.

Die HTL-Trophy ist ein wichtiger Beitrag zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen Industrie und Bildungseinrichtungen. Sie bietet den jungen Menschen die Möglichkeit, ihre Ideen und Konzepte in die Praxis umzusetzen und ihre Zukunft zu gestalten. Die HTL-Trophy ist ein wichtiger Schritt für die junge Generation, um ihre kreativen Ideen und Konzepte in die Praxis umzusetzen und ihre Zukunft zu gestalten. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse in Architektur und Hochbau zu verbessern und ihre Zukunft zu gestalten.

Die HTL-Trophy ist ein wichtiger Beitrag zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen Industrie und Bildungseinrichtungen. Sie bietet den jungen Menschen die Möglichkeit, ihre Ideen und Konzepte in die Praxis umzusetzen und ihre Zukunft zu gestalten





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