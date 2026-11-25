Die HTL Bregenz reformiert ab 2027 die Ausbildung. Ein neuer Makerspace und Fokus auf vier wichtige Soft Skills sollen die technischen Fachrichtungen Maschinenbau Plus und Elektrotechnik Plus stärken.

Die Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt (HTL) Bregenz kündigt für das kommende Schuljahr 2027/28 umfassende strukturelle Änderungen an den fünfjährigen Ausbildungszweigen Maschinenbau Plus und Elektrotechnik Plus an. Ziel dieser Modernisierung ist es, dem Lehrplan mehr Spielraum für eigene studentische Projekte, den Einsatz aktueller Technologien und individuelle Vertiefungsmodule zu geben. Diese Initiative markiert einen signifikanten Schritt in der Weiterentwicklung der technischen Ausbildung im Bregenzer Raum.

Integration eines zentralen Makerspace

Eine der wichtigsten Neuerung besteht in der Einrichtung eines eigens konzipierten Makerspace, der ab dem ersten Jahrgang der Reform verfügbar sein wird. Dafür stellt die HTL Bregenz zwei Wochenstunden im regulären Werkstättenunterricht explizit zur Verfügung, um den praktischen Fokus zu erhöhen. Die Schülerinnen und Schüler erhalten so die Möglichkeit, ihre eigenen technischen Ideen zu entwickeln, Lösungen detailliert zu planen, Prototypen physisch zu bauen und diese Ergebnisse anschließend im realen Testbetrieb zu überprüfen.

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In der Fachrichtung Maschinenbau Plus rücken 3D-gedruckte Bauteile und selbst konstruierte Funktionsmodelle in den Mittelpunkt der praktischen Arbeit. Die Fachrichtung Elektrotechnik Plus konzentriert sich hingegen stärker auf den Aufbau komplexer elektronischer Schaltungen sowie auf die Thematik erneuerbarer Energien. Dieser praktische Ansatz unterstützt einen Lernprozess, der das Ausprobieren, das bewusste Erkennen von Fehlern und die darauf folgende Weiterentwicklung von Lösungen als festen Bestandteil betrachtet.

Förderung der so-called Future Skills

Neben der rein technischen Kompetenzvermittlung legt die HTL Bregenz laut eigenen Angaben großen Wert auf die Integration sogenannter Future Skills in den Unterrichtsalltag. Im Fokus dieser Initiative stehen vier zentrale Kompetenzen, die in der modernen Arbeitswelt als unverzichtbar gelten. Dazu gehören die Zusammenarbeit, die kommunikative Kompetenz, Kreativität und das kritische Denken. Diese vier Säulen sollen nicht isoliert, sondern eng verknüpft mit den technischen Inhalten unterrichtet werden.

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Das Direktorium der HTL Bregenz betont die strategische Bedeutung dieser Änderungen für die Zukunft der Jugendlichen. Direktor Jörg Maninger stellt klar, dass die gezielte Förderung der sogenannten 4 C-Modelle essentiell sei. Er erklärt, dass diese Fähigkeiten in einer zunehmend vernetzten und von Technologien geprägten Arbeitswelt immer wichtiger werden und die Schule junge Menschen nicht nur fachlich hervorragend ausbilden, sondern sie dazu befähigen will, gemeinsam Ideen zu entwickeln und innovative Lösungen umzusetzen.

Information am Tag der offenen Tür

Erste Einblicke in die geplanten Änderungen und die neue Struktur der Ausbildung bietet die HTL Bregenz bei einem speziellen Informationsangebot. Am Samstag, den 28. November 2026, findet der Tag der offenen Tür statt, der Jugendlichen und ihren Eltern die Gelegenheit gibt, die Fachrichtungen detailliert kennenzulernen. Das Event bietet die Möglichkeit, direkt mit Schülerinnen, Schülern sowie Lehrpersonen zu sprechen und die Atmosphäre in den neuen Räumlichkeiten zu erleben.

Die Veranstaltung ist für Besucher von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Während dieses Zeitfensters können Interessierte die Schule persönlich besuchen, sich über die Änderungen in den Bereichen Maschinenbau Plus und Elektrotechnik Plus informieren und Fragen an das pädagogische Team richten. Dieser Schritt dient der Transparenz und soll potenziellen Schülerinnen und Schülern helfen, die Bedeutung der neuen Ausbildungsschwerpunkte frühzeitig zu verstehen.

Ausblick auf die technische Zusammenarbeit

Zusätzlich zur technischen Ausbildung und den Future Skills will die HTL Bregenz die Zusammenarbeit innerhalb der Schülerschaft gezielt fördern. Die Zusammenarbeit wird als ein zentrales Element betrachtet, das die Entwicklung von Lösungen im Makerspace und im regulären Unterricht unterstützt. Durch die Gruppenarbeit und den Austausch in den neuen Lernumgebungen sollen die Schülerinnen und Schüler lernen, gemeinsam an komplexen technischen Herausforderungen zu arbeiten.

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Die Neuerung zielt darauf ab, die Schüler nicht nur als isolierte Techniker auszubilden, sondern als Teamplayer in einer modernen Arbeitswelt. Durch das Experimentieren und das iterative Verbessern von Prototypen in den Werkstätten wird die Fähigkeit zur Problemlösung gestärkt. Die HTL Bregenz positioniert sich damit als Vorreiter für eine Ausbildung, die technische Präzision mit sozialen und kreativen Kompetenzen verbindet, um die Absolventen optimal auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten.