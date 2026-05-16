How to win Eurovision Song Contest

In the coming night of the Eurovision Song Contest, a new winner will be chosen. Supply has discussions about how to win this contest, whether it's a Disco-Song, singer solo or band performance, and whether to send the message to the queer community. Some concerns are addressed, whether profit helps to win, or if it may backfire. Discussions on the differences between the public and professional votes in the ESC are made, and relevancy of the show is questioned.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird es wieder einen Moment geben: ein Land, ein Siegerlied, ein neuer Gewinner des Eurovision Song Contests. Es ist wieder ESC-Finale.

In den letzten Proben läuft es für die Künstler wie traditionnelle Disco-Songs zu über einem historischen Ereignis einreichen wie einst Abba (1974), lieber allein als Sängerin auftreten statt mit einer Band – wie einst Nicole (1982), Celine Dion (1988), Lena (2010). Sollte man eindeutige Signale an die queere Community senden wie Dana International (1998), Conchita Wurst (2014), Nemo (2024) und Countertenor JJ (2025)?

Seit Jahren wird in Deutschland immer wieder 'der große Name' eingefordert, um mal wieder den ESC zu gewinnen. Aber ist das sinnvoll? Einige Stars wurden durch den ESC geboren – das heißt: erst groß gemacht, darunter Abba, Celine Dion und Julio Iglesias





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