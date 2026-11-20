Houston Texans gewinnen 26:3 gegen Indianapolis Colts, doch Chris Braswell erleidet nach vier Sekunden schwere Knieverletzung. Marlin Klein feiert Touchdown.

Die Houston Texans feiern einen deutlichen 26:3-Heimsieg gegen die Indianapolis Colts, doch der Abend wird von einer dramatischen Schockverletzung überschattet. Bereits vier Sekunden nach dem Anpfiff bricht Texans-Verteidiger Chris Braswell zusammen und muss mit einem Versorgungswagen abtransportiert werden. Dieser Vorfall markiert ein jähes Ende für Braswell, der erst kürzlich aus dem Trainingskader für den Spielplan nominiert worden war.

Schwere Verletzung im ersten Spielschritt

Das Unheil ereignet sich direkt bei der Eröffnung der Partie. Chris Braswell sprintet über das Spielfeld und prallt dabei mit dem Colts-Akteur Caden Curry zusammen. Bei der Kollision verdreht sich das Knie des Verteidigers offenbar schwer, woraufhin Braswell sofort auf dem Kunstrasen zusammensackt. Die Partie wird unterbrochen, während Mitspieler geschockt um den Verletzten stehen. Eine mehrminütige medizinische Versorgung ist erforderlich, bevor Braswell mit stabilisiertem rechten Bein das Feld verlassen muss. Die genaue Schwere der Verletzung bleibt vorerst unklar, doch für den Spieler ist es ein besonders bitterer Moment, da er seine erste Saisonteilnahme nicht über die ersten Sekunden hinaus bringt.

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Braswells historische Unverletzlichkeit gebrochen

Der Rückschlag trifft Chris Braswell zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt in seiner Karriere. Als Zweitrunden-Draftpick des Jahres 2024 war der Athlet bisher für seine Ausdauer bekannt. In seinen ersten beiden Jahren in der NFL bestritt er sämtliche 34 Spiele ohne Pause. Der Ausfall gegen Indianapolis markiert daher nicht nur ein Ende der aktuellen Partie, sondern auch das Ende einer beeindruckenden Serie der Konstanz. Die Umstände des Unfalls - ein Zusammenstoß beim Kick-off - unterstreichen die Unvorhersehbarkeit von Verletzungen im Profisport, besonders wenn ein Spieler gerade erst wieder ins aktive Aufgebot gerufen wurde.

Stroud und Collins steuern frühe Führung

Den sportlichen Verlauf der Begegnung lässt sich Houston durch den frühen Schock nicht aus der Bahn werfen. Die Texans setzen ihre Offensive effektiv um und bauen schnell einen Vorsprung aus. Nach einem erfolgreichen Field Goal steht es zunächst 3:0 für Houston. Kurze Zeit später gelingt der Durchbruch, als Quarterback C.J. Stroud den Pass zu Nico Collins wirft. Collins verwandelt den Wurf in den ersten Touchdown des Abends und festigt die Kontrolle über das Spielgeschehen. Wenig daraufhin sorgt Kayshon Boutte dafür, dass die Colts keine nennenswerten Antworten auf die offensive Dominanz der Texans finden.

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Marlin Klein und der erste Touchdown

Im dritten Viertel sorgt der deutsche Verteidiger Marlin Klein für einen weiteren Höhepunkt der Partie. Der 24-jährige Akteur fängt einen Pass direkt in der Endzone ein und erzielt damit den ersten Touchdown seiner gesamten NFL-Karriere. Dieser persönliche Meilenstein hebt sich jedoch von der Gesamtbilanz ab, da die Colts offensiv kaum Chancen erhalten. Zur Halbzeit liegt Houston bereits mit 17:3 in Führung. Die defensive Stärke der Texans hält den Vorsprung auch in der zweiten Halbzeit aufrecht.

Deutlicher Sieg trotz überschattendem Vorfall

Die Houston Texans bringen den 26:3-Erfolg schließlich sicher über die Zeit. Die offensive Leistung mit Punkten durch Stroud, Collins und Boutte, sowie dem historischen Moment für Marlin Klein, zeigt die Tiefe des Kaders auf. Dennoch bleibt der Schockmoment von Chris Braswell im Gedächtnis. Sein Ausfall nach nur vier Sekunden Spielzeit steht in krassem Kontrast zum souveränen Sieg. Die medizinischen Details seiner Verletzung werden die nächsten Tage klären, während das Team den Fokus auf die kommenden Herausforderungen in der Liga richtet.