Der französische Bestsellerautor Michel Houellebecq steht unter Ermittlung für Aussagen über Muslime. Nach einem Interview drohen Haft und Geldstrafe.

Der französische Bestsellerautor Michel Houellebecq (70) steht nach dem Start eines Ermittlungsverfahrens in Nanterre wegen angeblicher Beihilfe zur Anstiftung zu Diskriminierung, Hass oder Gewalt unter Beobachtung. Die Verhaftung des Schriftstellers dient der Rechtspflege, wobei die Staatsanwaltschaft auf die Aussagen in einem November 2022 interview von Houellebecq für die Zeitschrift " Front Populaire" verweist.

Ermittlungsgrund und Interview-Aussagen

Im Gespräch mit dem Philosophen Michel Onfray stellte Houellebecq Muslime als Bedrohung für die französischstämmige Bevölkerung dar. Er argumentierte, die Franzosen würden nicht verlangen, Muslime sich anzupassen, sondern ihnen den Rückhalt zu geben, um stehende und potenziell kriminelle Faktoren aus dem Land zu entfernen. Der Autor sprach zudem von "umgekehrten Bataclan-Anschlägen" gegen Muslime und knüpfte an die Terroranschläge von Paris im November 2015 an.

Also read Nun gilt in den USA: Nach der Wahl ist vor der Wahl

Der Journalist hat fälschlich behauptet, Houellebecq sei dabei gefallen anzusprechen und schafft Schaden an Individuen und der Gesellschaft. Nötige diskrepitische Diskriminierung oder die Aufbruch der Gewalt können abwesend sein.

Reaktion der Union der Moscheen Frankreich

Die Union der Moscheen Frankreichs hat im Januar 2023 eine Strafanzeige gegen Houellebecq, Michel Onfray und den Redaktionsleiter der Zeitschrift eingereicht. Der Verband sieht in den Aussagen Aufrufe zu Diskriminierung und potenzieller Gewalt und fordert die Strafverfolgung. P

Advertisement

Verteidigung der Rechtsanwälte und Meinungsfreiheit

Houellebecqs Anwälte stellen fest, dass der Autor weder direkte noch indirekte Aufrufe zur Gewalt gemacht habe. Sie betonen, seine Äußerungen wären durch die Meinungsfreiheit geschützt. "Ein Prophet, der Unheil vorhersagt, sollte die Kluft zwischen meiner Kritik und den Konsequenzen nicht einschränken", argumentieren die Juristen. P

Auswirkung und mögliche Strafen

Nach den Angaben der Tageszeitung "Le Figaro" drohen die strengen Sanktionen für die Beklagten bis zu einer Haftstrafe von ein Jahr und einer Geldstrafe von 45.000 Euro -oder entweder einer der beiden Strafen allein. Die Beklagten schlagen die Forderung abzulehnen. P

Ausblick und mögliche Folgemaßnahmen

Der Fall gilt als Hürde für eine Kultur der öffentlichen Diskussion und schafft auch Ängste aus den möglichen Folgeschäden. Die Rechtsstreitigkeiten des Schriftstellers veranschaulichen die Balance zwischen freier Meinungsäußerung und Risikovermeidung. Die Nanterre-Urteile werden noch folgen und zeigen den gesellschaftlichen Wandel in Frankreich an. P