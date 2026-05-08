Hotelier Albert Ebner will Hintersee-Skigebiet mit Sommerkonzept wiederbeleben

Hotelier Albert Ebner will die Seite des Skigebiets in Hintersee südlich von Salzburg mit Schwerpunkt auf dem Sommer wiederbeleben. Er hat bereits die Suche nach Mitstreitern aus der Region und die Abstimmung mit den Behörden für die Genehmigung des Projekts begonnen.

Künftig soll der Lift in Hintersee vor allem vom Sommerbetrieb leben. Neben dem Sessellift sind auch zwei Schlepplifte Teil des Sommerkonzept s. Der Hintersee r Hotelier Albert Ebner will seine Seite des Skigebiet s mit Schwerpunkt auf dem Sommer wiederbeleben.

Die Suche nach Mitstreitern aus der Region und die Abstimmung mit den Behörden für die Genehmigung des Projekts laufen bereits. In letzter Minute hat Hotelier Albert Ebner im vergangenen Jahr drei Skilifte in Hintersee südlich von Salzburg vor dem Abriss gerettet. Wie berichtet hat er mit mehreren Partnern die Lifte übernommen und will das Skigebiet wieder aktivieren.

Allerdings mit neuem Konzept: „Der Schwerpunkt liegt bei uns im Sommer“, sagt Ebner im Gespräch mit der „Krone". Die neu gegründete Gesellschaft „Salzkammergut Active“ will am Anzenberg einen Mountainbike-Park errichten. „Wir haben jetzt die ersten Behördentermine für die Abfahrten“, berichtet Ebner





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