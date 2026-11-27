Das Hotel Sacher Wien hat in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien einen Sicherheitsplan mit Ordnerdienst etabliert, um Verkehrsstörungen durch Touristen vor dem Weihnachtsschmuck zu verhindern.

Das historische Grand Hotel Sacher in Wien hat einen speziellen Sicherheitsplan für die bevorstehende Adventszeit implementiert. Um den erwartetenandrang von Fotografen und Passanten zu managen, stellt das Haus seit dem 4. November Personal in neongelben Warnwesten ein. Dieser Ordnerdienst sorgt vor dem Eingang für eine bessere Ordnung und lenkt den Verkehrsfluss, sodass keine gefährlichen Engpässe entstehen.

Reaktion auf Verkehrsprobleme im Vorjahr

Die Maßnahme reagiert auf Erfahrungen aus der Vorweihnachtszeit, die deutlich machten, wie festliche Dekorationen den Straßenverkehr behindern können. Im vergangenen Jahr sorgte das große rote Mascherl an der Fassade des Modehauses Popp & Kretschmer für enorme Menschenmassen. Viele Besucher liefen unbeachtet auf die Fahrbahn, um das perfekte Foto zu schießen, woraufhin die Polizei einschreiten musste, um die Sicherheit wiederherzustellen.

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Um solche Vorfälle zu vermeiden, hat das Modehaus Popp & Kretschmer seine berühmte Dekoration in diesem Jahr hinter Glas in der Auslage platziert. Diese vorsorgliche Maßnahme zeigt den Willen der Wiener Unternehmen, den Fußgängerstrom zu kontrollieren und gleichzeitig die Attraktivität der Innenstadt zu wahren, ohne die Verkehrssicherheit zu gefährden.

Details zur Weihnachtsbeleuchtung und Sicherheitskonzept

Im Fokus des neuen Sicherheitskonzepts steht die Weihnachtsbeleuchtung des Hotels Sacher Wien, die am 4. November offiziell die Adventszeit eingeläutet hat. Das Herzstück der Dekoration ist ein beleuchteter Christbaum an der Fassade, der regelmäßig zu einem beliebten Fotomotiv für Gäste und Passanten wird. Aufgrund dieses bekannten Andrangs wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien ein maßgeschneidertes Sicherheitskonzept entwickelt, um den Ablauf vor dem Haus zu regeln.

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Die eingesetzten Ordner überwachen die Situation vor Ort und stellen sicher, dass Besucher die Regeln einhalten. Konkret achten sie darauf, dass niemand während der Fotosession auf die Fahrbahn tritt und dass die Kreuzung nicht bei Rot überquert wird. Diese direkte Aufsicht soll Chaos vorbeugen und die Sicherheit aller Beteiligten, sei es Tourist oder Anwohner, gewährleisten.

Zeitplan und Einsatz der Mitarbeiter

Der spezielle Ordnerdienst ist nicht durchgängig, sondern an bestimmte Wochentage gebunden. Das Personal ist seit dem 4. November im Einsatz, jeweils von Mittwoch bis Sonntag. Zusätzlich werden die Ordner auch am 7. und 8. Dezember anwesend sein, um auch in diesen intensiven Tagen die Ordnung aufrechtzuerhalten. Dieser gezielte Einsatz zeigt die strategische Planung des Hotels, um Ressourcen effizient zu nutzen und genau dann einzugreifen, wenn der größte Andrang zu erwarten ist.