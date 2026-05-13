Hotel Nōa in Schladming: Mutter und Tochter erfüllen sich einen Traum und wollen fünf Sterne

Das neue Hotel Nōa in Schladming steht kurz vor der Eröffnung. Mutter und Tochter möchten fünf Sterne und erfüllen sich einen Traum. Das Hotel bietet einen Sternenzimmer, einen Pool am Dach, eine Kältekammer und ein privates Kino.

Ein Sternenzimmer , ein Pool am Dach, eine Kältekammer und ein privates Kino: Das neue Hotel Nōa in Schladming steht kurz vor der Eröffnung. Mutter und Tochter erfüllen sich einen Traum – und wollen fünf Sterne.

Das gibt es in der Steiermark aktuell nur einmal. Als kürzlich ein Gewitter über Schladming niederging, nahm sich Margreth Danklmaier fünf Minuten Zeit, um durchzuschnaufen – und legte sich ins runde Bett des „1000-Sterne-Zimmers". Durch das Glasdach waren die Blitze genau zu beobachten.

"Es war einzigartig", schwärmt die Ennstalerin. Dieser Tage ist sie an vielen Fronten gefordert: Das Hotel Nōa, das sie mit Tochter Stephanie Walcher betreiben wird, steht unmittelbar vor der Eröffnung, wie immer in solchen Fällen wird es zeitlich "knackig" – und sich letztlich alles ausgehen. Zur Eröffnung am Donnerstag und Freitag werden etwa die Schauspielerin Luise Bähr ("Die Bergretter"), Ferdinand Seebacher ("Kommissar Rex") und Skilegende Hans Knauß erwartet. Der reguläre Hotelbetrieb startet am 1.

Juni, rechtzeitig zu den fünf Konzerten des "Summer Openings". Planung auf fünf Sterne ausgerichtet Das ehrgeizige Ziel ist die Zertifizierung mit fünf Sternen. Vorgespräche mit der Wirtschaftskammer laufen, bereits Anfang Juni gibt es die erste Abnahme.

"Wir sind zuversichtlich, die Planung war darauf ausgerichtet", sagt Danklmaier. Derzeit hat die Steiermark mit dem Steirerhof in Bad Waltersdorf nur ein Fünf-Sterne-Hotel. Mit ihrem Lebensmittel- und Spezialitätenhandel beliefert Familie Danklmaier seit 30 Jahren die gehobene Gastronomie in Österreich. Vor 15 Jahren kaufte sie ein Haus in der Schladminger Erzherzog-Johann-Straße und errichtete zunächst ein Restaurant namens Tischlerei.

Ein Hotel war immer der Plan, die Pandemie und lange Behördenverfahren verzögerten die Umsetzung – nun ist es aber soweit. Danklmaier: "Der Weg war steinig, die Freude ist nun aber groß.

". Mit 26 Zimmern und Suiten ist das Haus überschaubar. Aushängeschilder sind neben dem Sternenzimmer ein Pool am Dach, ein kleines privates Kino mit einer Auswahl feiner, rarer Film-Klassiker für maximal vier Personen und eine Kältekammer, die auch lokale Ärzte für Therapien nutzen möchten. Angestrebt wird ein Ganzjahresbetrieb.

Mutter und Tochter teilen sich die Aufgaben übrigens auf: Während Stephanie Walcher mit Leidenschaft direkt bei den Gästen tätig ist, arbeitet Margreth Danklmaier lieber emsig im Hintergrund





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