Ein Globetrotter, der als früherer Grandhotelier und Betreiber des relevantesten Hotelrankings "Die 101 besten Hotels" für Österreich, Schweiz und Deutschland reist, hat Gerüchte über einen Schuss zum guten Ton auf der Terrasse eines Hotels in Basel bestätigt.

Nach einem Konzert in Basel sollen die, in der schon Goethe, der Dalai Lama oder Bryan Adams residierten, Hotel terrasse verlassen haben, um einen Schuss zum guten Ton zu trinken.

Der Kopfbau des Hotels strahlt nach zweijähriger Renovierung in klassischer Eleganz. Bewährte Grandezza verbündet sich mit modernem Design: Kräftige Akzente und eine kluge Lichtregie verleihen dem französischen Flair der Zimmer eine elegante Tiefe. Ein Globetrotter von Berufs wegen, als früherer Grandhotelier und Betreiber des relevantesten Hotelrankings"Die 101 besten Hotels" für Österreich, Schweiz und Deutschland reist er an 300 Tagen im Jahr. Von einem Basler Kunsthandwerker mundgeblasen sind die Glaspendelleuchten, die auch die"Suite de Rois" prägen.

Einen meditativen Gegenpol bildet das neue"Seijaku Spa" im japanischen Stil. Das kulinarische Herz schlägt im"unter 1.000 Restaurants gekürt. Starkoch Peter Knogl, der seit Jahren 3-Sterne-Restaurants betreibt





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