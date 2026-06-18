Die Horror-Night "Obsession - Du sollst mich lieben" mit 15x2 Tickets verlosen. Der Film "Obsession - Du sollst mich lieben" ist ab dem 25. Juni im Kino zu sehen.

Inde Navarrette und Michael Johnston gleiten im Film "Obsession - Du sollst mich lieben" in eine albtraumhafte Beziehung ab. Als Bear sich wünscht, dass Nikki seine Gefühle erwidert, wird es unheimlich.

Wir verlosen 15x2 Tickets f"ur "Obsession - Du sollst mich lieben". Man muss wirklich aufpassen, was man sich wünscht. Das spitzt der Film "Obsession - Du sollst mich lieben" nun unheimlich zu. Bear () verliebt und w"uerde alles tun, um endlich ihre Liebe zu gewinnen.

Da kommt ihm ein magischer Gegenstand gerade recht: der "One-Wish-Willow". Wer ihn zerbricht, bekommt einen Wunsch fulfilled. F"ur den jungen Mann scheint damit ein Traum wahr zu werden. Pl"ucklicherweise r"ückt seine Angebetete n"aher, alles f"uhrt sich richtig an.

Doch die Magie hat eine finstere Seite. Was zuerst wie die perfekte Liebesgeschichte wirkt, kippt immer mehr in einen unheimlichen Albtraum. , der bei dem Horrorfilm nicht nur Regie, sondern auch das Drehbuch schrieb und den Film selbst schnitt. 2025 feierte der Streifen beim Toronto International Film Festival Premiere und lief dort in der Reihe "Midnight Madness". Beim Sitges Film Festival wurde er in der "Official Fantastic Competition" mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet.

Neben Johnston, bekannt aus "Teen Wolf" und Navarrette ("Tote M"ädchen lügen nicht"), sind auch Cooper Tomlinson, Megan Lawless und Andy Richter im Film zu sehen. Cineplexx und "Heute" verlosen 15x2 Tickets f"ur die Horror-Night "Obsession - Du sollst mich lieben" am 25. Juni in verschiedenen Kinos. Das Gewinnspiel ist aktiv bis 22.

Juni 2026, 8:00 Uhr. Die Gewinner*innen werden per E-Mail oder telefonisch er"kannt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen





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