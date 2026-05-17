Horror-Crash in Barcelona: Àlex Márquez erlitt Schlüsselbeinbruch und Fraktur im C7-Wirbel

Nach dem Horror-Crash in Barcelona folgte für Àlex Márquez die bittere Diagnose. Er erlitt einen Schlüsselbeinbruch und eine Fraktur im C7-Wirbel. Besonders schlimm erwischte es Àlex Márquez. In der zwölften von 24 geplanten Runden wurde KTM-Pilot Pedro Acosta plötzlich langsamer – offenbar wegen eines technischen Problems. Márquez konnte nicht mehr ausweichen, streifte die Maschine des Spaniers und crashte schwer. Nur knapp verhinderte er einen Einschlag in die Streckenbegrenzung. Der Ducati-Pilot wurde bei Bewusstsein ins Krankenhaus gebracht. Dort folgte die bittere Diagnose: Schlüsselbeinbruch und Fraktur des C7-Wirbels! Márquez soll noch am Sonntag operiert werden.

Nach dem Horror-Crash in Barcelona folgte für Àlex Márquez die bittere Diagnose. Er erlitt einen Schlüsselbeinbruch und eine Fraktur im C7-Wirbel. Schock-Diagnose nach Horror-Crash in Barcelona !

Der Grand Prix der MotoGP ist am Sonntag von zwei heftigen Stürzen überschattet worden. Besonders schlimm erwischte es Àlex Márquez. In der zwölften von 24 geplanten Runden wurde KTM-Pilot Pedro Acosta plötzlich langsamer – offenbar wegen eines technischen Problems. Márquez konnte nicht mehr ausweichen, streifte die Maschine des Spaniers und crashte schwer.

Nur knapp verhinderte er einen Einschlag in die Streckenbegrenzung. Der Ducati-Pilot wurde bei Bewusstsein ins Krankenhaus gebracht. Dort folgte die bittere Diagnose: Schlüsselbeinbruch und Fraktur des C7-Wirbels! Márquez soll noch am Sonntag operiert werden





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