Hormone im Gleichgewicht - Wege zu mehr Wohlbefinden für Frauen

Im Podcast diskutieren Elisabeth Eidenberger und Dr Birgit Neuböck, wie Hormonschwankungen Frauen in verschiedenen Lebensphasen beeinflussen und welche Rolle Ernährung, Stressmanagement und gezielte Supplementierung bei der Selbsthilfe spielen.

Hormone bestimmen fast jeden Aspekt unseres Lebens. Vom Auftreten der ersten Menstruationsblutung bis hin zu den Veränderungen in den Wechseljahren wirken sie als unsichtbare Regisseure.

Dennoch fehlt vielen Frauen das grundlegende Wissen darüber, wie sie ihren hormonellen Haushalt in Balance bringen können. In einer aktuellen Episode des Podcasts gesund & glücklich spricht die Moderatorin Elisabeth Eidenberger mit der Gynäkologin Dr Birgit Neuböck, einer anerkannten Expertin für Frauengesundheit. Gemeinsam beleuchten sie die häufigsten Beschwerden, den Einfluss der Ernährung und praktische Selbsthilfestrategien im Umgang mit Hormonschwankungen. Das Gespräch beginnt mit der Feststellung, dass das Thema nach wie vor stark stigmatisiert ist.

Viele Frauen assoziieren Hormone ausschließlich mit negativen Phänomenen wie Stimmungsschwankungen oder dem prämenstruellen Syndrom, während die komplexen Zusammenhänge im Körper kaum verstanden werden. Typische Anzeichen für ein unausgeglichenes Hormonsystem sind Schlafstörungen, unvorhersehbare Stimmungslagen, zyklische Unregelmäßigkeiten und Veränderungen der Blutungsdauer. Oft treten diese Symptome bereits in den späten Dreißigern oder in den frühen Vierzigern auf und lassen sich auf das sich verändernde Verhältnis von Östrogen zu Progesteron zurückführen.

Dr Neuböck betont, dass nicht allein Laborwerte entscheidend sind, sondern vor allem die erlebten Alltagsbeschwerden. Individuelle Signale des Körpers liefern häufig klarere Hinweise als reine Zahlenwerte





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