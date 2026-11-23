Die Honor Watch 6 Pro mit Keramiklünette und Dual-Phone-Funktion ist ab 379 Euro erhältlich. Erfahren Sie mehr zu Akku, Sensoren und Funktionen.

Der chinesische Technologiekonzern Honor hat die neue Watch 6 Pro vorgestellt, eine Premium- Smartwatch, die durch hochwertige Materialien und fortschrittliche Gesundheitssensoren auffällt. Das Gerät ist seit dem 19. November im Handel und richtet sich an Nutzer, die Wert auf präzise Sportanalysen und durchgehende Gesundheitsüberwachung legen.

Technische Details und Materialgestaltung

Die Honor Watch 6 Pro überzeugt durch ein robustes und edles Design, das auf hochwertigen Materialien basiert. Die Lünette besteht aus nanokristalliner Keramik, die bei einer extrem hohen Temperatur von 1.400 Grad Celsius hergestellt wird. Ergänzt wird das Gehäuse aus Polymer von einem Rahmen aus Edelstahl. Der Durchmesser der Uhr beträgt 46,3 Millimeter bei einer Dicke von 11,6 Millimeter. Ohne Armband wiegt das Gerät 50,9 Gramm. Für die Bedienung stehen eine drehbare Krone und eine zusätzliche Seite-Taste zur Verfügung. Als Armbandoptionen werden schwarzer Fluorkautschuk oder silberner Edelstahl angeboten.

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Das Display nutzt eine LTPO-AMOLED-Tandem-Technologie mit einem speziellen Pixeldesign, das für eine hohe Helligkeit und Energieeffizienz sorgt. Die Kombination aus diesen technischen Komponenten sorgt dafür, dass die Uhr nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch funktional für den täglichen Einsatz ausgelegt ist.

Gesundheitsüberwachung mit Intelligent Sense System

Im Bereich der Gesundheit setzt Honor auf das neue Intelligent Sense System. Dieses System nutzt mehrere Sensoren und unterschiedliche Lichtwellenlängen, um physiologische Daten präzise zu erfassen. Ein Quick Health Scan bietet innerhalb von 60 Sekunden einen schnellen Überblick über die Herzfrequenz, die Blutsauerstoffsättigung und das aktuelle Stressniveau des Nutzers.

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Zusätzlich fasst der Healthy Morning Report jeden Morgen Schlafdaten, Körperenergie, Vitalität und Herzfrequenzvariabilität zusammen. Das System soll auch Hinweise auf Veränderungen bei Gesundheitstrends anzeigen, um Nutzern eine bessere Kontrolle über ihre langfristige Gesundheit zu ermöglichen. Diese Funktionen machen die Watch 6 Pro zu einem hilfreichen Begleiter für ein bewussteres Leben.

Sportmodi und präzise Positionsbestimmung

Für Sportler bietet die Honor Watch 6 Pro mehr als 120 verschiedene Sportmodi. Das AccuTrack-System sorgt dank Dual-Band-GNSS und einer speziellen Antennenkonstruktion für eine genaue Positionsbestimmung, selbst in dicht bebauten Gebieten, Wäldern und Bergregionen. Läufer erhalten detaillierte Analysen ihrer Laufhaltung, Messungen der Laktatschwellen-Herzfrequenz und anpassbare Trainingsziele. Ein KI-Sprachcoach unterstützt während des Trainings, ist jedoch derzeit nur auf Englisch verfügbar.

Spezielle Funktionen existieren auch für Trailrunning, Fußball und Badminton. Beim Trailrunning zeichnet die Uhr Höhenmeter und Luftdruck auf und bietet eine Rücknavigation zum Ausgangspunkt. Fußballern ermöglichen manuelle Kalibrierungen der Spielfeldgrenzen, woraufhin Heatmaps sowie Auswertungen zu Laufdistanz und Höchstgeschwindigkeit erstellt werden. Im Badminton-Modus erkennt die Uhr laut Hersteller mehr als sechs Schlagarten und stellt den Spielstil grafisch dar.

Alltagsfunktionen, Konnektivität und Akkulaufzeit

Neben den Sportfunktionen überzeugt die Honor Watch 6 Pro mit zahlreichen Komfortfunktionen für den Alltag. Dazu zählen Gesten zur Steuerung von Anrufen, Alarmen und Musikwiedergabe sowie eine Bedienung des Touchscreens auch bei nassem Display. Sprachnotizen lassen sich direkt auf der Uhr aufnehmen. Eine Besonderheit ist die Dual-Phone Message Notification, die es Nutzern ermöglicht, Nachrichten und Anrufe von einem Honor-Smartphone und einem iPhone parallel am Handgelenk zu verwalten. Kontaktloses Bezahlen per NFC wird über Fidesmo für unterstützte Mastercard- und Visa-Karten angeboten, ist jedoch nicht in allen Märkten und bei allen Banken verfügbar.

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Die Akkulaufzeit der Honor Watch 6 Pro hängt von der Nutzung ab. Der Akku hat eine Kapazität von 515 mAh. Honor verspricht bis zu 18 Tage Laufzeit im speziellen Energiesparmodus. Bei typischer Nutzung sollen bis zu zehn Tage möglich sein. Mit aktiviertem Always-on-Display verkürzt sich die Laufzeit auf bis zu sieben Tage. Die Watch 6 Pro ist seit dem 19. November in Schwarz und Silber erhältlich. Die schwarze Version mit Fluorkautschukarmband kostet ab 379 Euro. Für die silberne Ausführung mit Edelstahlarmband fallen mindestens 429 Euro an.