Branford Marsalis und Dianne Reeves würdigen John Coltrane im Wiener Konzerthaus mit einer tiefgründigen Hommage. Der Jazzabend umfasst Klassiker und zeigt die zeitlose Faszination des Saxophonisten.

Branford Marsalis und Dianne Reeves boten im Wiener Konzerthaus einen weltweit renommierten Jazzabend, der eine tiefe Ehrerbietung für den Saxophonisten John Coltrane darstellte. Das Konzerthaus ist ein Ort von historischer Bedeutung, da John Coltrane dort bereits vor 48 Jahren auftrat. Die aktuelle Aufführung knüpfte an diese Vergangenheit an und präsentierte die Musik des Meisters in einer neuen, jedoch respektvollen Lichtstellung für das moderne Publikum.

Das Erbe von John Coltrane und die musikalische Umsetzung

Die musikalische Hommage stützte sich stark auf das tief melancholische Album, das John Coltrane 1963 gemeinsam mit dem von Alkoholproblemen gepeinigten Sänger Johnny Hartman aufnahm. Zuvor stellte das hervorragende Quartett mit einem sinnlich ausgeführten "Impressions" den Grundton des Abends ein, wobei der Pianist Joey Calderazzo besonders hervorstach. Das Ensemble spielte mit komplexen Klangflächen und einer Ästhetik, die bis heute fasziniert, obwohl John Coltrane bereits mit nur 40 Jahren verstarb. Er wäre heuer am 23. September 100 Jahre alt geworden.

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Die Rolle von Dianne Reeves und ihre Interpretationen

Dianne Reeves, die heuer 70 Jahre alt wurde, betrat selbstverständlich radikal jünger wirkend die Bühne und sang das Stück "Autumn Serenade". Bei diesem Lied, in dem es heißt: "Love was ours until October wandered by", hob Reeves die Noten ins Licht, wo Johnny Hartman einst herzzerreißend brummelte. Im Gegensatz zu Hartmans existenziellem Abgrund schimmerte in der samtigen Intonation von Reeves Hoffnung, dass die Liebe auch die karge Zeit überstehen kann. Sie verzichtete darauf, die existenziellen Tiefen künstlich zu verschönern, was ihre mutige Herangehensweise unterstreicht.

Historischer Hintergrund und Kritik am Werk

Die musikalische Reise von John Coltrane war geprägt von einer Spiritualität, die ihn in eine Uferlosigkeit führte, die ihm Vorwürfe einbrachte, die Musik zerstören zu wollen. Obwohl er zugängliche Musik schuf, die als Basis für die Hommage diente, war seine damalige Rezeption nicht immer positiv. Als er vor 48 Jahren im November im Wiener Konzerthaus spielte, lauteten Zeitungskritiken oft auf "Nervtötender Lärm". Einzig Willie Gschwendner traf mit seiner Review im Jazzpodium den Kern und beschrieb die Musik als einen Schrei und eine Revolte gegen die Kälte der Welt.

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Programmpunkte und internationale Bezüge

Das Programm von Marsalis und Reeves verblieb oft im kulinarischen Bereich, ohne vordergründig unterhalten zu wollen. Sie spielten "My Favourite Things", ein an sich flaches Musical-Thema aus "The Sound Of Music", das als Zugabe den Jubel der Menschen auslöste und einen Österreich-Bezug herstellte. Dianne Reeves verstärkte diesen Bezug gut gelaunt mit hellen Lobgesängen auf Schnitzel und Strudel. Es war John Coltrane, der "My Favourite Things" in einer Version bekannt machte, die bis heute ikonisch ist. Wilde junge Saxofonisten wie Isaiah Collier und Immanuel Wilkins folgen heute mit viel Feuer seinen Spuren.

Kulminationspunkt: Afro-Blue und Sopransaxofon

Besonders bemerkenswert war der Einsatz des Sopransaxofons von Branford Marsalis, einem Instrument, das einst von Sidney Bechet etabliert und dann beinahe vergessen wurde. John Coltrane rehabilitierte dieses Instrument nachhaltig, insbesondere durch seine Versionen bekannter Melodien. Das Highlight des Abends war die epische Interpretation des Latinjazzklassikers "Afro-Blue". Das Lied begann mit einem lyrischen Schlagzeugsolo, das die Band mit sich riss. Dianne Reeves erreichte in dieser Darbietung frühere gesangliche Spitzenleistungen von Abbey Lincoln und Dee Dee Bridgewater. Der Abend endete mit einer Note, die lange nachklingen wird und die zeitlose Faszination des Werks von John Coltrane bestätigt.