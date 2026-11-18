Holy Hops Brewing Co.: Neue Führungsebene in Korneuburger Brauerei
Die Holy Hops Brewing Co. in Korneuburg expandiert mit neuen Geschäftsführern. Ein Besuch von WK-Vertretern beleuchtet die Strategie der Brauerei unter neuer Leitung.
Die Holy Hops Brewing Co. im Zentrum von Korneuburg hat eine bedeutende Neuausrichtung ihrer Unternehmensstruktur vollzogen. Seit Jänner 2026 wird das Brauereiunternehmen unter der neuen Firmierung Fischer & Lechleitner OG geführt. In diesem Zuge sind Michael Lechleitner und Felix Randisek als neue Geschäftsführer in das Geschäft eingestiegen.
Neue Geschäftsführung übernimmt Verantwortung
Die operative Leitung der Brauerei teilen sich nun die beiden Partner Michael Lechleitner und Wolfgang Fischer. Beide begrüßten die Delegation der Wirtschaftskammer bei einem offiziellen Betriebsbesuch in ihren Räumlichkeiten am Hauptplatz 33 in Korneuburg. Dieser strategische Schritt markiert den Übergang von der früheren Rechtsform und dem alten Markennamen Drunken Unicorn zur aktuellen Unternehmensidentität.Also readJetzt bei Billa: Das steckt hinter den neuen Sackerln
WK-Vertreter prüfen Entwicklung der Brauerei
Bei dem Treffen informierten sich Andreas Minnich als Bezirksstellenobmann und Anna Schrittwieser als Bezirksstellenleiterin detailliert über die aktuelle Entwicklung des Unternehmens. Die hochrangigen Vertreter der Wirtschaftskammer nutzten die Gelegenheit, um sich ein direktes Bild von den Produktionsbedingungen und der marktpolitischen Strategie von Holy Hops Brewing Co. zu verschaffen.
Produktportfolio reicht von Lagerbier bis Spezialbrauereien
Das Angebot der Brauerei erstreckt sich über ein breites Spektrum an handwerklich gebrauten Bieren. Das Sortiment beinhaltet klassische Lager- und Leichtbiere, ergänzt durch kreative Interpretationen traditioneller Bierstile sowie exklusive Spezialbiere. Diese Diversifizierung soll dem Trend zu individualisierten Geschmacksprofilen auf dem lokalen Markt entsprechen.
Brauerlebnisse und Bildung im Fokus des Geschäftsmodells
Neben dem direkten Verkauf von Endprodukten setzt die Brauerei auf erlebnisorientierte Dienstleistungen. Besucher können an Brauereiführungen, professionellen Beer Tastings und interaktiven Braukursen teilnehmen. Diese Angebote sollen das Brauerlebnis zum Mitmachen für Kunden greifbar machen und die Bindung an die Marke in der Korneuburger Stadtgemeinde stärken.
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy