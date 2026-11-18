Die Holy Hops Brewing Co. in Korneuburg expandiert mit neuen Geschäftsführern. Ein Besuch von WK-Vertretern beleuchtet die Strategie der Brauerei unter neuer Leitung.

Die Holy Hops Brewing Co. im Zentrum von Korneuburg hat eine bedeutende Neuausrichtung ihrer Unternehmensstruktur vollzogen. Seit Jänner 2026 wird das Brauereiunternehmen unter der neuen Firmierung Fischer & Lechleitner OG geführt. In diesem Zuge sind Michael Lechleitner und Felix Randisek als neue Geschäftsführer in das Geschäft eingestiegen.

Neue Geschäftsführung übernimmt Verantwortung

Die operative Leitung der Brauerei teilen sich nun die beiden Partner Michael Lechleitner und Wolfgang Fischer. Beide begrüßten die Delegation der Wirtschaftskammer bei einem offiziellen Betriebsbesuch in ihren Räumlichkeiten am Hauptplatz 33 in Korneuburg. Dieser strategische Schritt markiert den Übergang von der früheren Rechtsform und dem alten Markennamen Drunken Unicorn zur aktuellen Unternehmensidentität.

Also read Jetzt bei Billa: Das steckt hinter den neuen Sackerln

WK-Vertreter prüfen Entwicklung der Brauerei

Bei dem Treffen informierten sich Andreas Minnich als Bezirksstellenobmann und Anna Schrittwieser als Bezirksstellenleiterin detailliert über die aktuelle Entwicklung des Unternehmens. Die hochrangigen Vertreter der Wirtschaftskammer nutzten die Gelegenheit, um sich ein direktes Bild von den Produktionsbedingungen und der marktpolitischen Strategie von Holy Hops Brewing Co. zu verschaffen.

Advertisement

Produktportfolio reicht von Lagerbier bis Spezialbrauereien

Das Angebot der Brauerei erstreckt sich über ein breites Spektrum an handwerklich gebrauten Bieren. Das Sortiment beinhaltet klassische Lager- und Leichtbiere, ergänzt durch kreative Interpretationen traditioneller Bierstile sowie exklusive Spezialbiere. Diese Diversifizierung soll dem Trend zu individualisierten Geschmacksprofilen auf dem lokalen Markt entsprechen.

Brauerlebnisse und Bildung im Fokus des Geschäftsmodells

Neben dem direkten Verkauf von Endprodukten setzt die Brauerei auf erlebnisorientierte Dienstleistungen. Besucher können an Brauereiführungen, professionellen Beer Tastings und interaktiven Braukursen teilnehmen. Diese Angebote sollen das Brauerlebnis zum Mitmachen für Kunden greifbar machen und die Bindung an die Marke in der Korneuburger Stadtgemeinde stärken.