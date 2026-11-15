Hollywood Megaplex St. Pölten: Dolby Atmos ab 4. Dezember im Saal 1

Das Hollywood Megaplex in St. Pölten rüstet auf: Ab dem 4. Dezember bringt Saal 1 das Premium-Soundsystem Dolby Atmos. Erfahren Sie mehr zu den technischen Neuerungen.

Das Hollywood Megaplex in St. Pölten hat seine technologische Ausrüstung weiter verbessert. Seit dem 4. Dezember steht im Saal 1 das Premium-Soundsystem Dolby Atmos zur Verfügung. Diese Einführung markiert die nächste Stufe in der kontinuierlichen Modernisierung der Kinosäle in der niederösterreichischen Hauptstadt. Die Geschäftsführung setzt damit auf hochwertige Audiotechnik, um das Filmerlebnis für die Besucher spürbar zu steigern.

Technische Details des Dolby Atmos Systems

Dolby Atmos ermöglicht ein besonders räumliches Klangerlebnis, das über konventionelle Surround-Sound-Systeme hinausgeht. Anders als bei herkömmlichen Techniken können Geräusche und Stimmen im Raum frei platziert werden. Dies sorgt dafür, dass sich die Kinobesucher noch stärker mitten im Filmgeschehen fühlen. Die Audio-Objekte bewegen sich dynamisch durch den virtuellen Raum, was Immersion und Realismus erhöht.

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Die Installation folgt auf die Einführung von IMAX mit Laser im September. Diese Technologie sorgt bereits seitdem für schärfere Bilder, kräftigere Farben und höhere Kontraste in den Sälen. Das Hollywood Megaplex in St. Pölten ist laut Betreiber das einzige Kino der Region, das über diese kombinierte High-End-Technik verfügt. Die Synchronisation von Laserprojektion und Atmos-Audio bildet eine neue Maßstabsetzung in der lokalen Unterhaltungsbranche.

Geschäftsführer Mario Hueber zur Investitionsstrategie

Geschäftsführer Mario Hueber begründet die laufenden Investitionen mit der langfristigen Zukunft des Kinos. Er erklärt, dass das Unternehmen bewusst auf Technologien setzt, die das Filmerlebnis auf ein neues Niveau heben. Diese Strategie ist integraler Bestandteil des Unternehmenskonzepts von Hollywood Megaplex. Die kontinuierlichen Upgrades dienen dazu, den Wettbewerbsvorsprung in der Region zu sichern und die Attraktivität der Standorte zu erhöhen.

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Die Wurzeln des Familienunternehmens reichen bis ins Jahr 1959 zurück. Damals eröffnete Ferdinand Purner, der Vater von Ingrid Hueber, das Metropol-Kino in Innsbruck. Dieses Kino setzte damals schon neue Maßstäbe in der Branche. Die Expansion des Unternehmens setzte sich 1995 fort, als Mag. Heinz und Ingrid Hueber das Hollywood Megaplex in Linz-Pasching bauten.

Seit 1997 ist das Familienunternehmen in St. Pölten und Wien vertreten. Hollywood Megaplex war das erste Kino in Österreich, das 3D-Technologie auf die Leinwand brachte. Im Jahr 2011 eroberte das Unternehmen den Mobile-Markt mit einer Kino-App für iOS und Android. Diese frühen Innovationen legten den Grundstein für die aktuelle Marktposition des Unternehmens in Österreich.

Historie der Innovationen in Niederösterreich und Österreich

Im Jahr 2015 wurde in St. Pölten der erste IMAX-Saal in Niederösterreich gebaut. Dies folgte der Eröffnung des IMAX-Kinos im Hollywood Megaplex PlusCity in Pasching im Juli 2016. Dieses Kino in Pasching ist das größte Österreichs und wurde im Juni 2017 mit dem Preis "Kino des Jahres" in der Kategorie "Neugebaute Leinwände des Jahres" von der ICTA ausgezeichnet.

Die Innovationshistorie des Unternehmens umfasst weitere Meilensteine. 2017 erfolgte die Eröffnung des ersten 4DX-Saales Österreichs im Hollywood Megaplex Gasometer in Wien. Im November 2018 folgte der 4DX-Kinosaal in Pasching. Im Dezember 2019 eröffneten Standorte in Innsbruck und St. Pölten ebenfalls 4DX-Säle. Im Oktober 2019 brachte Hollywood Megaplex am Standort PlusCity die neue Kino-Technologie ScreenX nach Österreich.

Im Dezember 2025 eröffnete im Megaplex PlusCity der erste Dolby Vision+Atmos Saal Österreichs. Dies unterstreicht die Vorreiterrolle des Unternehmens bei der Einführung neuer audiovisueller Standards. Hollywood Megaplex ist das einzige österreichische Mitglied in der Giant Screen Cinema Association. Das Unternehmen hielt 2025 in Österreich einen Marktanteil von über 12 Prozent.

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Programmplan und Zuschauerzahlen der Vergangenheit

Seit 1995 begrüßte Hollywood Megaplex über 55 Millionen Kinobesucher österreichweit. Diese Zahlen belegen die große Beliebtheit der Kinosäle und die starke Kundennachfrage in den verschiedenen Bundesländern. Die Kombination aus technologischer Exzellenz und einem breiten Filmangebot hat zum Erfolg beigetragen. Die hohen Besucherzahlen rechtfertigen die kontinuierlichen Investitionen in neue Technologien.

Passend zur technischen Aufrüstung stehen mehrere Blockbuster im Programm. Am 19. November startet "Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping". Am 26. November folgt Disneys "Wie verhext". Diese Veröffentlichungen nutzen die neuen technischen Möglichkeiten optimal aus, um das visuelle und auditive Erlebnis zu maximieren.

Im Dezember stehen weitere große Produktionen auf dem Programm. Dazu gehören "Dune: Part Three" und "Avengers: Doomsday". Diese Titel bieten ideale Voraussetzungen, um die Stärken von Dolby Atmos und IMAX-Laser zu demonstrieren. Die Kombination aus actionreichen Szenen und komplexen Sounddesigns profitiert besonders von der räumlichen Klangplatzierung.

Zum Start von Dolby Atmos sind außerdem besondere Aktionen geplant. Diese Maßnahmen sollen die Aufmerksamkeit der Kinobesucher auf die neuen Möglichkeiten lenken. Das Hollywood Megaplex in St. Pölten positioniert sich damit weiterhin als technologischer Vorreiter in der österreichischen Kinolandschaft. Die Investition in Dolby Atmos im Saal 1 ist ein weiterer Schritt auf diesem Weg.