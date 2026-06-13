Hollywood-Grandezza beim WM-Auftakt der USA in Los Angeles

Beim ersten Spiel der US-Nationalmannschaft bei der Heim-WM gegen Paraguay gaben sich Hollywood-Stars und Sportlegenden auf den Tribünen die Klinke in die Hand. Tom Cruise sang demonstrativ die Nationalhymne mit, David Beckham wurde zuvor auf dem Walk of Fame geehrt, und Katy Perry lieferte eine spektakuläre Halbzeitshow. Das Spiel selbst wurde zur Nebensache für das Celeb-Treffen der Extraklasse.

Der WM-Auftakt der amerikanischen Nationalmannschaft in Los Angeles entwickelte sich schnell zu einem glamourösen Event der Superlative, bei dem der Fußball fast zur Zugabe wurde.

Das Spiel gegen Paraguay war nur der offizielle Anlass, doch im Mittelpunkt stand der Blick auf die prominenten Gäste, die sich in den Luxuslogen und auf den Tribünen des Stadions einfanden. Der Abend begann mit einer pathetischen Geste von Hollywood-Superstar Tom Cruise. Während der US-amerikanischen Nationalhymne "The Star-Spangled Banner" stand er mit der rechten Hand auf der Brust und sang jede Zeile lautstark mit.

Die TV-Kameras fingen den unerwartet ungezwungenen und sichtlich patriotischen Moment ein, der in den sozialen Medien schnell für Furore sorgte und von vielen Fans als authentisches Zeichen der Verbundenheit gefeiert wurde. Direkt neben Cruise posierte der Fußballstar David Beckham mit seiner Ehefrau Victoria. Für Beckham war es ein dreifach emotionaler Tag: Nur Stunden zuvor war er im Rahmen einer feierlichen Zeremonie mit einem Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame geehrt worden.

Die Laudatio hielt ausgerechnet Tom Cruise, der normalerweise äußerst selten öffentliche Auftritte absolviert. Diese persönliche Verbindung der beiden Ikonen verlieh dem Event eine besondere Note. Doch die beiden waren längst nicht die einzigen, die gekommen waren, um Fußball und Stars zu kombinieren. Die Liste der prominenten Gäste las sich wie ein "Who is who" aus Film, Musik und Sport.

Aus der Welt der Hollywood-Blockbuster waren Sofía Vergara, Owen Wilson, Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx, Vince Vaughn und Halle Berry vor Ort. Auch die Basketball-Legende Kareem Abdul-Jabbar, sechsfacher NBA-Champion, ließ sich das WM-Spektakel nicht entgehen und wurde gesellschaftlich unter anderem von Paris Hilton begleitet, die im USA-Trikot mitfieberte. Aus der Welt des American Football war NFL-Quarterback Jaxson Dart von den New York Giants anwesend, und selbst Microsoft-Mitgründer Bill Gates verfolgte das Spiel aus nächster Nähe.

Bereits vor dem Anpfiff hatte Schauspieler Jason Sudeikis, bekannt aus der Serie "Ted Lasso", die Fans mit einer lockeren Eröffnungsrede auf das Turnier und die 48 teilnehmenden Nationen eingestimmt. Nach dem Spiel sorgte dann Pop-Superstar Katy Perry mit einer spektakulären und aufwändig inszenierten Show für den musikalischen Höhepunkt des Abends.

So wurde der WM-Auftakt in Los Angeles zu einem medialen Feuerwerk, das den Sport mit Unterhaltung auf höchstem Niveau verschmolz und ein klares Zeichen für die Vermarktungsstrategie der FIFA setzte: Fußball-WM als globales Popkultur-Event





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