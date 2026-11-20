Die Stadtgemeinde Hollabrunn strebt mit dem e5-Team und Energiegemeinschaft Hollabrunn die niedrigsten Energiekosten in Österreich an. Ausbau von Wind und Solar ist zentral.

Die Stadtgemeinde Hollabrunn hat ihr ambitioniertes Ziel präzisiert, sich zu einem der attraktivsten Energiestandorte in ganz Österreich zu entwickeln. Dieses strategische Vorhaben wird maßgeblich durch das e5-Team vorangetrieben, das sich speziell der Energieeffizienz und dem Klimaschutz widmet. Im Fokus steht dabei die permanente Senkung der Energiekosten für die ansässigen Bürger und lokalen Unternehmen. Ziel ist es, strukturelle Vorteile zu schaffen, die über reine politische Absichtserklärungen hinausgehen und in konkrete Maßnahmen münden.

Strategische Ziele der Energiepolitik

Die Verantwortung für diese energiepolitische Ausrichtung liegt bei den Gemeinderäten Fritz Strobl von der ÖVP und Sandra Damböck-Lehr von der SPÖ. Beide Politiker vertraten vor über einem Jahr öffentlich die klare Auffassung, dass Hollabrunn die niedrigsten Energiekosten im gesamten Bundesland erlangen muss. Diese verbalen Zusagen wurden inzwischen durch operative Schritte untermauert, die nun der Öffentlichkeit präsentiert wurden. Die Darstellung zielt darauf ab, einen langfristigen Nutzen für die Wohnbevölkerung und den gewerblichen Sektor zu sichern.

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Rollenspiegel der Beteiligten

Das e5-Arbeitsteam der Stadtgemeinde Hollabrunn fungiert als zentrale Triebkraft hinter der geplanten Transformation. Zu den sichtbaren Mitgliedern der Arbeitsgruppe zählen neben den erwähnten Gemeinderäten auch Georg Ecker, Sandra Damböck-Lehr und Klara Ruf. Fritz Strobl übernimmt dabei eine doppelte Schlüsselrolle, da er nicht nur als Gemeinderat agiert, sondern auch das e5-Team leitet. Zusätzlich bekleidet er das Amt des Vorstands bei der Energiegemeinschaft Hollabrunn, was seine Position im lokalen Energiegefüge stärkt.

Ausbau erneuerbarer Energieträger

Ein fundamentaler Baustein der Strategie ist der konsequente Ausbau der regionalen Stromerzeugung. Dabei stehen vor allem die Technologien Windkraft und Photovoltaik im Mittelpunkt der Überlegungen. Fritz Strobl betont explizit, dass diese erneuerbaren Quellen entscheidend sind, um die visionären Ziele der Stadt zu erreichen. Die Erweiterung dieser Infrastruktur soll dazu dienen, die lokale Energieautarkie zu steigern und gleichzeitig die Abhängigkeit von externen Preisschwankungen zu verringern.

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Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft

Die angestrebten Verbesserungen sollen direkten Einfluss auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Hollabrunn nehmen. Durch die Senkung der Energiepreise für Betriebe soll die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts erhöht werden. Für die Bewohner bedeutet die Entwicklung eine langfristige Entlastung der privaten Haushaltsrechnungen. Die Maßnahmen sollen so gestaltet sein, dass der Vorteil dauerhaft greift und nicht nur als kurzfristige Maßnahme verpufft.

Weiterer Prozess und Vision

Das e5-Team arbeitet ununterbrochen an der Ausarbeitung dieser Zukunftsvision. Die präsentierten Schritte dienen als Blaupause für die weitere Entwicklung der Stadt. Es ist geplant, die Infrastruktur schrittweise so zu erweitern, dass Hollabrunn im nationalen Vergleich eine Vorreiterrolle im Bereich nachhaltiger Energieversorgung einnimmt. Die Zusammenarbeit zwischen der Kommunalverwaltung und der Energiegemeinschaft bleibt dabei der zentrale Hebel für den Erfolg des Projekts.