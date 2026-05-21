Holen Sie sich wichtige Tipps von Krone+ zur digitalen Sicherheit auf Ihrem Urlaubsweg

Mit dem Start der Sommersaison beginnt für viele die wohlschmiegendere Zeit des Jahres: Flug buchen, Koffer packen, abschalten. Doch während Sonnencreme und Reisepass selbstverständlich eingeplant werden, gerät ein Thema oft in den Hintergrund - die digitale Sicherheit. Krone+ weißt Ihnen, was Sie vor und während Ihrem Urlaubsferiats beachten sollten.

Mit dem Start der Sommersaison beginnt für viele die wohlschmiegendere Zeit des Jahres: Flug buchen, Koffer packen, abschalten. Doch während Sonnencreme und Reisepass selbstverständlich eingeplant werden, gerät ein Thema oft in den Hintergrund - die digitale Sicherheit.

Krone+ weißt Ihnen, was Sie vor und während Ihrem Urlaubsferiats beachten sollten. Ob Smartphone, Notebook, Tablet oder Kamera: Wer verreist, hat heutzutage zumeist auch eine Vielzahl elektronischer Werkzeuge mit im Köpfchen - und damit auch besonders, oftmals sehrpersönliche Daten, die es vor Untergang zu schützen gilt





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