Höhere Berufsbildung: Alternative zum akademischen Abschluss im Aufwind

Die Höhere Berufliche Bildung (HBB) bietet in Österreich seit 2024 eine zusätzliche Möglichkeit zum Erlangen höherer Qualifikationen neben dem Universitätsweg. Fokussiert auf Berufspraxis und lebenslanges Lernen gewinnt das Modell angesichts des Wandels durch Künstliche Intelligenz an Bedeutung. Experten betonen die Vorteile für Einkommen, Produktivität und den Umgang mit schnell veraltenden Fachkenntnissen. Die Schweiz dient als Vorbild, während Österreich noch an der Verankerung arbeitet.

Seit dem Vorjahr ist es in einigen Branchen schon möglich, sogenannte Qualifikation en der Höheren Beruflichen Bildung ( HBB ) zu erlangen. Das Modell soll ausgebaut werden - auch, weil laut Experten durch die Künstliche Intelligenz künftig andere Fähigkeiten gefragt sein werden.

Durch die Titel der HBB werden Fähigkeiten eingestuft, die man durch die Berufstätigkeit erlernt hat. Österreich ist ein Land, das seine akademischen Titel besonders schätzt. Auch der Meister-Titel als traditionell höchste Stufe der beruflichen Qualifikation ist sehr gut angeschrieben, wird aber selten als höhere bzw. tertiäre Qualifikation wahrgenommen. Was nur wenige wissen: Seit einer Gesetzesänderung 2024 gibt es neben der akademischen Laufbahn eine andere Möglichkeit, einen höheren Abschluss zu erlangen.

Das Ganze nennt sich Höhere Berufliche Bildung. Sie ermöglicht eine Höherqualifizierung, nicht durch Schule oder Unis, sondern durch Berufspraxis, für die offiziell anerkannte Abschlüsse vergeben werden. Ein Beispiel: Fachkräfte in der Gebäudetechnik, wie Rauchfangkehrer und Installateure, können seit 2025 eine eigene Qualifikation mit dem Titel Technische Beratung für Energieeffizienz erwerben. Vorbild für die HBB-Qualifikationen ist die Schweiz.

Sie hat die höhere Berufsbildung bereits 2004 als Tertiärstufe in das Bildungssystem integriert. Pro Jahr gibt es über diesen Weg in der Schweiz nun rund 30.000 Abschlüsse. In der Schweiz hat man früh die Bedeutung einer höheren Durchlässigkeit im Bildungssystem erkannt, um die Berufsbildung insgesamt attraktiver zu machen, sagt Ursula Renold, Bildungsexpertin und Professorin für Bildungssysteme an der ETH Zürich im Gespräch mit der Presse. Viele Menschen würden Universitäten als höchste Bildungsstufe und Berufsbildung als nachgeordnet betrachten.

Doch: Diese Sichtweise greift zu kurz, sagt Renold. Die beiden Systeme richten sich an unterschiedliche Zielgruppen: Ein Hochschulabschluss dient häufig als Einstieg in den Arbeitsmarkt. Die HBB ermöglicht den beruflichen Aufstieg innerhalb eines Berufsfeldes. Akademische Bildung richtet sich überwiegend an Menschen zwischen 15 und 30 Jahren.

Die HBB begleitet Erwerbstätige typischerweise zwischen 15 und 60 Jahren. Aber was bringt mir persönlich eine HBB-Qualifikation? Als einen Vorteil nennt Renold ein höheres Einkommen. Wir haben das am Beispiel Bauführer gesehen, dort gibt es einen Gehaltszuwachs von etwa zehn Prozent.

Bei der Höheren Fachschule Betriebswirtschaft sind es rund zehn Prozent. Die Effekte sind jedenfalls substanziell. Und auch die Unternehmen wüssten, dass sie durch Mitarbeiter mit diesen Qualifikationen Produktivitätsvorteile erwarten können. Die größte Stärke der HBB würden sich erst jetzt, in Zeiten der KI-bedingten Transformation, so richtig zeigen.

Der Anpassungsbedarf bei Qualifikationen steigt derzeit stark an, weil es eine Verschiebung von Hard- zu Softskills gibt. Die Halbwertszeit fachlicher Kompetenzen wird immer kürzer, während einmal erlernte Softskills sich in unterschiedlichsten Funktionen und Situationen einsetzen lassen, erklärt die Bildungsexpertin. Schulische Bildungsgänge und auch Hochschulen würden auf diese Veränderungen oft zu langsam reagieren. Anders gesagt, hält Renold handwerkliche und berufspraktische Qualifikationen von den Herausforderungen durch die KI deutlich weniger für weniger betroffen als akademische Tätigkeiten.

Die konkreten Bildungsgänge, wie man zu einer HBB-Qualifikation kommt, sind in Österreich nicht geregelt, lediglich die Lernergebnisse, die am Ende bei einer Prüfung nachgewiesen werden müssen, erklärt Elisabeth Hassek-Eder von der Wirtschaftskammer Österreich. Die Meisterprüfungsstellen haben sich als Erste zur Durchführung von HBB-Qualifikationen ermächtigen lassen. Es ist aber ausdrücklich erwünscht, dass sich innerhalb einer bestimmten fachlichen Ausrichtung auch andere Einrichtungen als Prüfungsstellen für HBB-Qualifikationen beim Wirtschaftsministerium eintragen lassen.

Anders als in der Schweiz ist in Österreich explizit als Zielsetzung festgehalten, dass sich die HBB vorwiegend an Personen mit beruflicher Erstausbildung richtet. Dazu zählen neben Lehrabsolventen zum Beispiel auch Absolventen einer HTL. Aber auch die vielen Personen, die sich in einem bestimmten Fachbereich ohne berufliche Erstausbildung durch langjährige Berufspraxis qualifiziert haben, sind Zielgruppe der HBB, sagt Hassek-Eder





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