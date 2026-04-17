Hoffnung auf Frieden: Iran öffnet Straße von Hormus, doch Atomstreit bleibt Hürde

Nachdem der Iran am Freitag die strategisch wichtige Straße von Hormus für Handelsschiffe geöffnet hat, wächst die Zuversicht auf ein Ende des Konflikts. US-Präsident Trump äußert sich optimistisch bezüglich einer baldigen Einigung, während zentrale Streitpunkte wie das iranische Atomprogramm weiterhin für Unstimmigkeiten sorgen. Die Ankündigung der Routenöffnung durch Teheran hat bereits zu einem deutlichen Rückgang des Ölpreises geführt und die Aktienmärkte positiv beeinflusst, birgt jedoch auch weiterhin politische Spannungen.

Die jüngste Öffnung der strategisch bedeutsamen Straße von Hormus für Handelsschiffe durch den Iran am vergangenen Freitag hat die Hoffnungen auf eine baldige Deeskalation und ein Ende des anhaltenden Konflikts mit den Vereinigten Staaten deutlich beflügelt. US-Präsident Donald Trump zeigte sich in einer ersten Reaktion zuversichtlich, dass es in absehbarer Zeit zu einer Einigung zwischen beiden Nationen kommen werde. Die zentrale und hartnäckigste Hürde auf dem Weg zu einer umfassenden Lösung bleibt jedoch das iranische Atomprogramm . Hierbei offenbarten sich unmittelbar nach der Öffnung der Seestraße tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten: Während die USA die Forderung aufstellen, dass der Iran sein angereichertes Uran an die USA übergeben müsse, wies Teheran eine solche Vorstellung umgehend und entschieden zurück.

Trump äußerte am Freitag, dass die Vereinigten Staaten das im Iran angereicherte Uran sicherstellen und in die USA verbringen würden. Er schrieb auf seiner Kommunikationsplattform Truth Social, die USA würden 'den ganzen Atomstaub bekommen', und bezog sich dabei augenscheinlich auf frühere US-Militäraktionen gegen iranische Atomanlagen. Darüber hinaus bekräftigte der US-Präsident, dass der Iran im Rahmen eines potenziellen Abkommens keine finanziellen Mittel erhalten werde. Seine Zuversicht, dass ein Ende des Iran-Kriegs 'bald' eintreten werde, teilte er auch gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters mit.

Die Reaktionen aus Teheran ließen nicht lange auf sich warten. Das iranische Außenministerium gab offiziell bekannt, dass der Transfer von angereichertem Uran in die USA für den Iran 'nie eine Option' gewesen sei. Sprecher Ismail Baghai bekräftigte gegenüber der Nachrichtenagentur Tasnim, dass die Weitergabe von Uran in die USA 'nie eine Option war und auch nicht zur Debatte stand'. Diese unmissverständlichen Dementis verdeutlichen die Schwierigkeiten, die sich bei der Bewältigung des komplexen Atomstreits abzeichnen.

Die ORF-Korrespondentinnen Rosa Lyon und Barbara Wolschek analysierten die aktuelle Lage rund um die Straße von Hormus und den Konflikt zwischen dem Iran und den USA. Ihr Fokus lag dabei auf der tatsächlichen Umsetzung der Routenöffnung, den potenziellen Verhandlungsansätzen sowie dem politischen Druck, der auf Präsident Trump lastet, und der erkennbaren Kompromissbereitschaft des Irans. Trotz der fortbestehenden Differenzen rechnet Trump selbst in den kommenden Tagen mit einem Abkommen mit dem Iran. Es wird erwartet, dass Vertreter Washingtons und Teherans möglicherweise am Wochenende zu Gesprächen zusammenkommen. Trump selbst sieht laut eigenen Aussagen 'überhaupt keine Knackpunkte' mehr. Aus dem Weißen Haus wurde verlautbart, dass die Planungen für weitere Gesprächsrunden noch im Gange seien, ein konkreter Termin sei jedoch noch nicht festgelegt worden, so ein hochrangiger Regierungsbeamter. Internen Informationen zufolge ist eine Einigung derzeit jedoch noch nicht in greifbare Nähe gerückt. Ein Vertreter der iranischen Führung erklärte gegenüber Reuters, dass die Offenhaltung der Straße von Hormus an die Einhaltung der Waffenruhe durch die USA geknüpft sei. Zudem sei noch keine Einigung über die Details des Atomprogramms erzielt worden. Teheran hofft auf die Vermittlung Pakistans, um ein vorläufiges Abkommen zu erreichen. Eine Verlängerung der Waffenruhe soll Raum für weitere Gespräche über die Aufhebung von Sanktionen und Entschädigungen für Kriegsschäden schaffen. Im Gegenzug würde der Iran der internationalen Gemeinschaft die friedliche Natur seines Atomprogramms zusichern, hieß es weiter.

Westliche Staaten werfen dem Iran seit Jahren vor, nach Atomwaffen zu streben. Teheran bestreitet dies vehement und versichert, sein Atomprogramm ausschließlich für zivile Zwecke zu nutzen. Präsident Trump begründete die von ihm initiierte Konfrontation mit dem Iran unter anderem mit der Behauptung, Teheran stehe kurz vor dem Bau von Atomwaffen und könne damit 'bald' sogar die USA angreifen. Das Nachrichtenportal Axios hatte zuvor über einen Plan zur Beendigung des Krieges berichtet, über den die USA und der Iran derzeit verhandeln würden. Zur Diskussion stehe dabei unter anderem die Freigabe eingefrorener iranischer Gelder in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar durch die USA, so der Bericht unter Berufung auf zwei US-Beamte und weitere mit den Verhandlungen vertraute Personen. Im Gegenzug solle Teheran seinen Vorrat an hochangereichertem Uran aufgeben. Dennoch bestehen weitere erhebliche Hürden: Die USA halten an der Blockade gegen iranische Schiffe fest, die laut Trump bis zum Ende der Verhandlungen aufrechterhalten werden soll. Auf diese Ankündigung hin drohte der Iran seinerseits mit einer erneuten Blockade der Straße von Hormus und bekräftigte seine Forderung nach einer Aufhebung dieser Maßnahme, andernfalls würden Gegenmaßnahmen ergriffen werden.

Die Ankündigung des Irans, die Straße von Hormus während der Waffenruhe im Libanon kontrolliert zu öffnen, führte bereits dazu, dass erste Schiffe die Route passierten und der Ölpreis deutlich fiel. Gleichzeitig sorgen fortbestehende politische Spannungen weiterhin für eine spürbare Unsicherheit in der Region. Der iranische Außenminister Abbas Araktschi hatte am Nachmittag über die Plattform X mitgeteilt, dass die Straße von Hormus für den Rest der von den USA vermittelten zehntägigen Feuerpause im Libanon für alle kommerziellen Schiffe geöffnet sei. Die Waffenruhe im Libanon war in der Nacht auf Freitag in Kraft getreten und für zehn Tage vereinbart worden. Ein hochrangiger iranischer Regierungsvertreter betonte, dass die Durchfahrt auf festgelegten, vom Iran als sicher eingestuften Routen erfolge. Die Ölpreise brachen nach dieser Ankündigung drastisch ein, während die Aktienmärkte eine positive Entwicklung zeigten. Der Iran hatte seit Beginn der US-israelischen Angriffe am 28. Februar die Meerenge blockiert. Durch die Straße von Hormus wird jährlich etwa ein Fünftel der weltweiten Ölexporte transportiert. Laut Präsident Trump hängt der 'Deal' rund um die Straße von Hormus nicht direkt mit den Ereignissen im Libanon zusammen, die USA würden jedoch den Libanon 'wieder groß machen'





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