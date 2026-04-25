Hoffenheim schlägt HSV und träumt weiter von der Champions League

Die TSG Hoffenheim gewinnt gegen den Hamburger SV mit 2:1 und rückt auf den vierten Tabellenplatz. Fisnik Asllani und Tim Lemperle treffen für Hoffenheim, während Robert Glatzel für den HSV per Elfmeter trifft. Der HSV bleibt seit sechs Spielen sieglos.

Christian Ilzer kann weiterhin von der Teilnahme an der Champions League träumen. Der Sieg gegen den Hamburger SV markierte einen wichtigen Schritt für die TSG Hoffenheim .

Dank des zweiten Erfolgs in Folge rückt Hoffenheim zumindest vorübergehend auf den vierten Tabellenplatz und darf somit weiter von der Königsklasse träumen. Die Tore für die Überraschungsmannschaft erzielten Fisnik Asllani in der 18. Minute mit seinem zehnten Saisontreffer und Tim Lemperle kurz vor der Halbzeitpause in der 45. Minute.

Für den HSV war das Tor von Robert Glatzel per Foulelfmeter in der 34. Minute zu wenig, um etwas Zählbares mitzunehmen. Die Hamburger, die nun schon seit sechs Spielen ohne Sieg sind, entkommen der unmittelbaren Abstiegsgefahr lediglich aufgrund der Schwäche der direkten Konkurrenz. Drei Spieltage vor Saisonende beträgt der Abstand zum Relegationsplatz noch immer fünf Punkte.

Hoffenheim setzte im Anschluss an den 2:1-Sieg gegen Borussia Dortmund auch gegen den HSV auf das gewohnte, intensive Pressing. Die Mannschaft von Christian Ilzer versuchte, den Gegner frühzeitig unter Druck zu setzen und Ballgewinne zu erzwingen. Den Hamburgern gelang es jedoch immer wieder, sich aus dem Pressing zu befreien und gefährliche Angriffe zu fahren. Der Ausgleichstreffer für den HSV resultierte aus einem individuellen Fehler in der Hoffenheimer Defensive.

Ozan Kabak spielte einen ungenauen Rückpass, den Robert Glatzel abfing. Oliver Baumann, der Nationaltorhüter von Hoffenheim, konnte Glatzel nur durch ein Foul stoppen, was zu einem Elfmeter für den HSV führte. Glatzel verwandelte den Strafstoß sicher und sorgte für Jubel im Volksparkstadion. Die Freude der Hamburger Fans währte jedoch nur kurz.

Kurz darauf offenbarte die wackelige Defensive des HSV Schwächen, und Tim Lemperle nutzte eine Unachtsamkeit aus, um aus kurzer Distanz sein achtes Saisontor zu erzielen. Nach dem Wiederanpfiff behielten die Gäste aus Hoffenheim die Kontrolle über das Spiel. Vladimír Coufal, der auffällige Rechtsverteidiger, sorgte mit präzisen Flanken immer wieder für Gefahr im Hamburger Strafraum. Daniel Heuer Fernandes, der Torhüter des HSV, konnte jedoch mit mehreren starken Paraden verhindern, dass Hoffenheim den Vorsprung weiter ausbaute und den Sieg frühzeitig sicherstellte.

In der Schlussphase hatte der HSV noch eine gute Gelegenheit zum Ausgleich, als Bakery Jatta nach einer Ecke freistehend per Kopf den Ball über das Tor setzte. Trotz des hohen Einsatzes und des Kampfgeistes der Hamburger konnte Hoffenheim den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff verteidigen und einen wichtigen Sieg einfahren. Die Niederlage ist für den HSV ein weiterer Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt, während Hoffenheim seine Chancen auf die Teilnahme an der Champions League weiter erhöht.

Die kommenden Spiele werden für beide Mannschaften entscheidend sein, um ihre jeweiligen Ziele zu erreichen. Die Leistung von Hoffenheim unterstreicht die erfolgreiche Arbeit von Trainer Christian Ilzer, der es geschafft hat, eine kompakte und spielstarke Mannschaft zu formen. Der HSV hingegen muss dringend eine Lösung für seine anhaltende Krise finden, um nicht in die Abstiegszone abzurutschen





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