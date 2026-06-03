Hofer warnt vor möglichen Salmonellen-Infektionen

Die österreichische Supermarktkette Hofer hat ihre Kunden vor möglichen Salmonellen-Infektionen gewarnt. Betroffen sind die FairHOF Chicken Wings und die FairHOF Gewürzte Hühner Unterkeulen.

Die österreich ischen Supermarktkette Hofer hat ihre Kunden vor möglichen Salmonellen-Infektion en gewarnt. Betroffen sind die FairHOF Chicken Wings und die FairHOF Gewürzte Hühner Unterkeulen, die beide mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 8.

Juni 2026 gekennzeichnet sind. Die Produkte wurden erst kürzlich in Hofer-Filialen in Österreich erhältlich und der Verkauf wurde sofort gestoppt. Die Warnung besagt, dass die Produkte aufgrund einer möglichen mikrobiologischen Kontamination mit Salmonellen zurückgerufen werden müssen. Betroffene Produkte sollen nicht verzehrt werden und können in allen Hofer-Filialen zurückgegeben werden.

Die Kunden erhalten auch ohne Kaufbeleg den Kaufpreis rückerstattet. Es wurde betont, dass die Warnung nicht bedeutet, dass die Gefährdung vom Erzeuger, Hersteller oder Vertreiber verursacht worden ist. Die Redaktion distanziert sich von den Inhalten in diesem Diskussionsforum und behält sich vor, gegen geltendes Recht verstoßende Beiträge zu löschen und Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen





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