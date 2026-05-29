Der österreichische Discounter HOFER hat im Jahr 2025 einen Umsatz von 5,4 Milliarden Euro bei 540 Filialen und rund 12.000 Mitarbeitern erzielt und damit die beste relative Performance im Lebensmitteleinzelhandel erreicht. Im März 2026 erreichte HOFER einen Rekordmarktanteil von 21,0 %. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf seinem klaren Fokus auf den Discountfaktor, einem konzentrierten Sortiment zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

HOFER feiert erfolgreiches Rekordjahr mit Fokus auf Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis. Der österreichische Discounter hat im Jahr 2025 einen Umsatz von 5,4 Milliarden Euro bei 540 Filialen und rund 12.000 Mitarbeitern erzielt und damit die beste relative Performance im Lebensmitteleinzelhandel erreicht.

Im März 2026 erreichte HOFER einen Rekordmarktanteil von 21,0 %. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf seinem klaren Fokus auf den Discountfaktor, einem konzentrierten Sortiment zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. 90 % des Sortiments sind HOFER-Eigenmarken, die es dem Unternehmen ermöglichen, eigene Standards in puncto Preis und Qualität zu bestimmen. HOFER verzichtet auf Rabattmarkerl, Kundenkarten oder Vergünstigungen durch eine Loyalty-App und ermöglicht so ein konzentriertes Einkaufserlebnis.

Die Filialen von HOFER bieten ein übersichtliches Regalkonzept, eine freundliche Raumgestaltung und optimierte Kassen, um das Einkaufserlebnis zu verbessern. Das Filialnetz ist so gestaltet, dass im Schnitt eine HOFER-Filiale in weniger als 15 Minuten erreichbar ist. Die täglichen Besorgungen werden durch Maßnahmen wie die Platzierung von Pfandautomaten im Eingangsbereich der Filialen zum angenehmen Einkaufserlebnis. Die Mitarbeiter von HOFER sind bekannt für ihre Effizienz an der Kasse und in allen anderen Bereichen des Unternehmens





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