Hoeneß' Apfelkuchen-Deal: Kompany scheiterte an Süßem bei Xavi Simons-Werbung

Ex-Bayern-Präsident Uli Hoeneß enthüllt humorvolle Anekdote über Vincent Kompanys Werben um Xavi Simons. Der neue Bayern-Trainer versuchte am Tegernsee, den Transfer abzusichern, stieß aber auf Hoeneß' kulinarischen Widerstand in Form von Apfelkuchen.

Die Ambitionen von Vincent Kompany als neuer Trainer des FC Bayern München sind offensichtlich, doch bei seinem ersten großen Anliegen stieß er auf unerwarteten Widerstand – und das nicht etwa durch Transfer verhandlungen, sondern durch ein Stück Apfelkuchen. Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß erinnerte sich in dem Podcast Auf eine weiß-blaue Tasse mit Ministerpräsident Dr. Markus Söder an eine spezielle Begegnung mit dem Belgier.

Kompany, der damals noch kein Traineramt in München innehatte, suchte das Gespräch mit Hoeneß und Christoph Freund am Tegernsee. Sein Ziel war klar: Er wollte die Verpflichtung des damals 22-jährigen Niederländers Xavi Simons, der zu dieser Zeit noch bei RB Leipzig unter Vertrag stand und intensiv mit einem Wechsel nach München in Verbindung gebracht wurde, absegnen lassen. Kompany warb nachdrücklich für den talentierten Offensivspieler und wiederholte laut Hoeneß mehrfach: „Uli, wir brauchen den Xavi, wir brauchen den Xavi, wir brauchen den Xavi.“ Doch Hoeneß, offenbar gut gelaunt und im Genuss eines Apfelkuchens, reagierte mit einer humorvollen Abfuhr. Er habe zu Kompany gesagt: „Du Vincent, du kannst jetzt noch ein Stück Apfelkuchen essen, aber du bekommst keinen Xavi.“ Dieser lapidare Satz illustriert auf charmante Weise die oft undurchsichtigen Wege der Transferpolitik und die persönlichen Stile der involvierten Entscheidungsträger. Die Geschichte zeigt, wie intensiv sich die Verantwortlichen des FC Bayern bereits vor der offiziellen Amtsübernahme Kompanys mit potenziellen Verstärkungen beschäftigten und welche Rolle persönliche Beziehungen und Gespräche dabei spielen. Es ist eine Anekdote, die die menschliche und teilweise skurrile Seite des Profifußballs beleuchtet, wo selbst die größten Transfers an einem einfachen Gespräch und einem süßen Gebäck scheitern können. Der Edeltechniker Xavi Simons wechselte schließlich nicht nach München, sondern schloss sich Tottenham Hotspur für eine Summe von 70 Millionen Euro an. Seine Zeit bei den Londonern gestaltet sich bislang jedoch alles andere als nach Wunsch, was die Entscheidung des FC Bayern, trotz Kompanys Drängen, indirekt im Nachhinein als möglicherweise richtig erscheinen lässt. Vincent Kompany selbst wurde auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart auf diese Begebenheit am Tegernsee angesprochen. Seine Reaktion war von souveräner Gelassenheit und einem Augenzwinkern geprägt. Er gab zu, dass er Herrn Hoeneß in dem Moment gesagt habe: „In unserem Alter hätten Sie genauso gepusht.“ Diese Antwort zeigt, dass Kompany die Dynamik und die Leidenschaft, die für solche Transfers notwendig sind, versteht und anerkennt. Die Pointe der Geschichte liegt jedoch in der Fortsetzung: „Danach haben wir Apfelkuchen gegessen, und alles war gut.“ Dies unterstreicht die gute Beziehung zwischen Hoeneß und Kompany und deutet darauf hin, dass trotz der verpassten Transfergelegenheit eine positive Atmosphäre herrschte. Die Anekdote wird zu einem Symbol für die komplexe Kunst des Transferwesens, bei der nicht immer nur die sportliche Sinnhaftigkeit, sondern auch persönliche Gespräche und die richtige kulinarische Begleitung eine Rolle spielen können. Die Geschichte ist mehr als nur eine Randnotiz; sie gibt einen Einblick in die Denkweise und die Kommunikationswege innerhalb des FC Bayern und zeigt, dass auch in der hochprofessionellen Welt des Fußballs Platz für humorvolle und menschliche Momente ist. Es ist wichtig zu betonen, dass die geteilten User-Beiträge nicht zwangsläufig die Meinung des Betreibers, der Redaktion oder von Krone Multimedia (KMM) widerspiegeln. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber ausdrücklich von den Inhalten, die in Diskussionsforen geäußert werden. KMM behält sich ausdrücklich das Recht vor, Beiträge, die gegen geltendes Recht verstoßen, die guten Sitten verletzen, widersprüchlich sind oder dem Ansehen von KMM zuwiderlaufen, zu löschen. Darüber hinaus behält sich KMM vor, diesbezüglich Schadenersatzansprüche gegenüber dem betreffenden Nutzer geltend zu machen, die Nutzerdaten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen, wie in den Nutzungsbedingungen detailliert aufgeführt. Diese klare Positionierung dient dem Schutz der Integrität der Plattform und der Einhaltung rechtlicher Rahmenbedingungen. Die Anekdote um Hoeneß und Kompany bildet somit den Kern einer sportjournalistischen Nachricht, eingebettet in den Kontext der allgemeinen redaktionellen Richtlinien und der Verantwortung gegenüber den Lesern und der Öffentlichkeit. Sie dient als unterhaltsamer Einblick in die Mechanismen des Fußballs, ohne die Seriosität der Berichterstattung zu beeinträchtigen, und unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen Moderation von Diskussionsplattformen





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