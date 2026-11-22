Die Hochschule Campus Wien feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Mit über 9.000 Studierenden gilt die Institution als größte Fachhochschule Österreichs und wichtiger Bildungsort.

Die Hochschule Campus Wien hat einen wichtigen Meilenstein in ihrer Geschichte erreicht und feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Seit der Gründung vor einem Vierteljahrhundert hat sich die Institution zu einer führenden Adresse für angewandte Wissenschaften entwickelt und spielt heute eine zentrale Rolle im österreichischen Hochschulsystem. Die Hochschule blickt auf eine beeindruckende Entwicklung zurück, die durch die enge Verknüpfung von wissenschaftlicher Forschung und praxisnaher Ausbildung geprägt ist.

Der Campus im Süden Wiens ist heute mit mehr als 9.000 Studierenden die größte Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Österreich. Diese hohe studentische Bevölkerungszahl unterstreicht die enorme Attraktivität der Bildungsangebote und die Bedeutung der Institution als wichtiger Standort für Bildung und Forschung. Das Jubiläum bietet der Hochschulleitung die Gelegenheit, die bisherigen Erfolge zu würdigen und gleichzeitig die strategische Ausrichtung für die kommende Zeit neu zu definieren.

Also read Unterschiedliche Nettogehälter für Tischler in Wien bei Auswärtigen

Historische Gründung und Wachstum

Die Hochschule Campus Wien wurde vor 25 Jahren mit einer klaren Vision gegründet, die darauf abzielte, eine Bildungsinstitution zu schaffen, die Wissenschaft und Praxis effektiv miteinander verbindet. Der Fokus lag dabei stets darauf, Menschen auf die sich stetig wandelnden Anforderungen der modernen Arbeitswelt vorzubereiten. Diese ursprüngliche Vision hat sich im Laufe der Jahre als äußerst tragfähig erwiesen und die Grundlage für das heutige Wachstum gelegt.

Die Institution hat sich in den vergangenen 25 Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und ist zu einer der wichtigsten Bildungs- und Forschungseinrichtungen des Landes aufgestiegen. Die Expansion geht einher mit einer konsequenten Strategie, die Innovation, Qualität und gesellschaftliche Verantwortung in den Mittelpunkt stellt. Diese drei Säulen prägen die Hochschule Campus Wien seit ihrer Gründung und bilden das Fundament für ihren weiteren Weg als herausragende Bildungseinrichtung.

Advertisement

Führung und Strategische Ausrichtung

Die Hochschule wird von einer engagierten Hochschulleitung getragen, die wirtschaftliche Stabilität, wissenschaftliche Exzellenz und strategische Weiterentwicklung eng miteinander verknüpft. An der Spitze der Geschäftsführung steht Doris Link, die gemeinsam mit Silvia Kaupa-Götzl als Geschäftsführerin und CFO die operative und finanzielle Steuerung der Hochschule verantwortet. Ihr gemeinsames Ziel ist es, hervorragende Rahmenbedingungen für Studium, Forschung und Innovation zu schaffen.

Neben der Geschäftsführung bilden Heimo Sandtner als Rektor, Elisabeth Haslinger-Baumann als Vizerektorin für Forschung und Entwicklung sowie Evelyn Süss-Stepancik als Vizerektorin für Lehre und Internationales das zentrale Führungsteam. Die Hochschulleitung verfolgt den Ansatz, die Hochschule Campus Wien als führende Institution für Angewandte Wissenschaften in Europa weiterzuentwickeln. Dies geschieht durch den kontinuierlichen Ausbau der Studienangebote, die Stärkung internationaler Kooperationen und die Erschließung neuer Forschungsfelder.

Studiengänge und Praxisnahe Bildung

An der Hochschule Campus Wien können Studierende in mehr als 70 Studien- und Weiterbildungsprogrammen ihre Kompetenzen erweitern. Diese Programme sind darauf ausgelegt, jenes Wissen und jene Fähigkeiten zu vermitteln, die Wirtschaft, Gesundheitswesen, Industrie und öffentliche Verwaltung sowohl heute als auch in Zukunft benötigen. Der Fokus liegt dabei stark auf der Praxisorientierung, um die Absolventen optimal auf ihre beruflichen Aufgaben vorzubereiten.

Advertisement

Um die theoretischen Kenntnisse in die praktische Anwendung zu überführen, stehen modern ausgestattete Labore, Simulationszentren und Forschungsstätten zur Verfügung. Diese Infrastruktur schafft ideale Bedingungen, um wissenschaftliche Erkenntnisse unmittelbar in anwendbare Lösungen zu transformieren. Themen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Gesundheitsversorgung, Künstliche Intelligenz und gesellschaftlicher Wandel sind dabei keine leeren Schlagworte, sondern konkrete Felder, die Lehre und Forschung aktiv prägen.

Gesellschaftliche Verantwortung und Ausblick

Als Hochschule für Angewandte Wissenschaften versteht sich die Institution als Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis. In enger Zusammenarbeit mit Unternehmen, Gesundheitseinrichtungen, öffentlichen Institutionen und internationalen Partnerinnen und Partnern entstehen innovative Lösungen, die direkten Einfluss auf den Alltag und die Wirtschaft nehmen. Studierende werden dabei frühzeitig in Forschungsprojekte eingebunden und arbeiten gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an Fragestellungen von gesellschaftlicher Relevanz.

Der Campus im Süden Wiens fungiert als lebendige Hochschulstadt, in der Menschen aus unterschiedlichsten Disziplinen und Kulturen zusammenkommen. Die starke Community aus Studierenden, Lehrenden, Forscherinnen und Forschern sowie Praxispartnerinnen und -partnern fördert den Austausch von Ideen und ermöglicht so Innovation. Das 25-jährige Jubiläum markiert keinen Endpunkt, sondern den Beginn eines neuen Kapitels. Die Hochschule Campus Wien investiert weiterhin in exzellente Lehre, anwendungsorientierte Forschung, internationale Vernetzung und moderne Infrastruktur, um sich als eine der führenden Hochschulen für Angewandte Wissenschaften Europas zu etablieren und den Bildungsstandort Wien nachhaltig mitzugestalten.