Hochschulabschluss ohne Job: Reddit-Nutzer schildern Frustration

Ein Wiener Bachelor- und Masterabsolvent findet trotz Studium nur Jobs in der Gastronomie. Viele andere berichten von ähnlichen Problemen auf Reddit.

Ein Mann aus Wien teilt seine enttäuschende Erfahrung im Arbeitsmarkt auf der Plattform Reddit und zeigt damit ein weit verbreitetes Problem für Absolventen. Obwohl er sowohl den Bachelor als auch den Master abgeschlossen hat, blieb der erhoffte Karriereeinstieg aus. Seit seinem Studienabschluss während der Corona-Jahre fand er nach eigenen Angaben ausschließlich Arbeit in der Gastronomie oder im Supermarkt.

Studium im Ausland bringt keinen Bürojob

Der 30-jährigereddit-Nutzer hatte ganz andere Pläne mit seiner Ausbildung. Er studierte sogar teilweise im Ausland, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Doch danach wurde die Jobsuche zur großen Enttäuschung. Erfahrung im Büro kann er bis heute nicht vorweisen, berufliche Kontakte fehlen ihm ebenfalls. Seine derzeitigen Aufgaben hätten kaum etwas mit seiner ursprünglichen Ausbildung zu tun.

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Geringe Bezahlung bei befristeten Stellen

Er habe nur eine befristete Stelle gefunden, sagt der Mann. Die Bezahlung sei viel zu niedrig, um davon langfristig planen zu können. Mein Traum war das nie, manchmal macht es mich sehr traurig, schreibt er. Gleichzeitig sei er inzwischen durchaus zufrieden mit seiner Arbeit. Diese ambivalente Haltung spiegelt die Realität vieler Geringverdiener wider, die überqualifiziert sind.

Abendschule hilft auch nicht gegen Arbeitslosigkeit

Ein anderer User hat neben der Arbeit in der Gastronomie die Abendschule abgeschlossen. Doch auch eineinhalb Jahre später habe er keinen Job in seinem angestrebten Bereich gefunden. Stattdessen arbeitet er weiterhin in der Gastro. Dies unterstreicht, dass zusätzliche Qualifikationen allein oft nicht ausreichen, um den Einstieg in die gewünschte Branche zu finden.

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IT-Beschäftigte leiden unter langer Suche

Auch Beschäftigte aus der IT-Branche melden sich. Ein Nutzer berichtet von einer langen erfolglosen Jobsuche und davon, dass seine Ersparnisse für Fixkosten und Lebensmittel aufgebraucht werden. Die Krise trifft also nicht nur Akademiker, sondern auch Fachkräfte aus technischen Bereichen hart. Die finanziellen Engpässe werden schnell existenzbedrohend.

Strukturelle Probleme im deutschen Arbeitsmarkt

Diese Berichte deuten auf strukturelle Probleme hin, die durch die Pandemie noch verstärkt wurden. Viele Unternehmen stellen weniger ein oder setzen auf interne Beförderungen statt auf Neueinstellungen. Für Absolventen bedeutet dies, dass sie oft jahrelang in Branchen arbeiten müssen, die keine Karriereentwicklung bieten. Die Diskrepanz zwischen Bildungsniveau und tatsächlicher Beschäftigung bleibt bestehen.