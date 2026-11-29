Ein 19-jähriger Wanderer verlor am Samstag am Hochobir in Kärnten die Orientierung. Einsatzkräfte bargen ihn unterkühlt und unverletzt aus absturzgefährdetem Gelände.

Am Samstag erlebten die Einsatzkräfte im Raum Hochobir in Kärnten eine dramatische Bergungssituation. Ein 19-jähriger Wanderer geriet beim Abstieg vom Gipfel in unwegsames und absturzgefährdetes Terrain, nachdem er durch starken Wind die Orientierung verloren hatte. Trotz der lebensbedrohlichen Lage konnte der junge Mann am Abend vollständig unverletzt aus der misslichen Lage befreit werden.

Die Ereignisse begannen am Samstag gegen 8 Uhr, als der junge Mann am Schaidasattel seine Tour Richtung Hochobir startete. Die Wetterbedingungen verschlechterten sich während der Begehung rapide. Der starke Wind am Gipfelbereich sorgte dafür, dass die zuvor gesicherte Aufstiegsspur verschwand. Für den Wanderer wurde dies zum entscheidenden Problem bei seinem anschließenden Abstieg.

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Dramatische Suche am Hochobir am Samstag

Nachdem er vom Gipfel absteigen wollte, versuchte der 19-Jährige, mithilfe seines Mobiltelefons wieder zu einem markierten Steig zurückzufinden. Dieser Fehlversuch führte ihn jedoch auf gefährliches Terrain, aus dem er sich nicht mehr selbstständig befreien konnte. Gegen 14.30 Uhr gelang es ihm schließlich, seinen Vater telefonisch über die Situation zu informieren. Dieser alarmierte sofort die zuständigen Rettungskräfte.

Massiver Einsatz von Hubschraubern und Alpinpolizisten

Als unmittelbare Reaktion auf den Notruf wurde der Polizeihubschrauber Libelle zur Suche abgestellt. Vier Alpinpolizisten wurden mit diesem bis unterhalb der Nebelgrenze geflogen. Von dort aus machten sie sich zu Fuß auf die Suche nach dem vermissten Wanderer. Die Kommunikation gestaltete sich in der Folge schwierig, da der Akku des Handys des jungen Mannes leer war.

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Retter bergen Unterkühlten aus Absturzgebiet

Trotz der technischen Schwierigkeiten bei der Kontaktaufnahme fanden die Suchmannschaften den 19-Jährigen anhand der übermittelten Koordinaten. Sie trafen ihn unterkühlt an, konnten jedoch feststellen, dass er glücklicherweise körperlich unverletzt war. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort war es den Einsatzkräften möglich, ihn aus dem gefährlichen Gelände zu befreien.

Koordination mit Bergrettungen Ferlach und Bad Eisenkappel

Nach der Bergung begleiteten nachrückende Einsatzkräfte den jungen Mann zur Eisenkappler Hütte. Die Rettungsmission endete um 21.40 Uhr, als die Mannschaft die Hütte erreichte. Kurz darauf traf der Vater des Wanderers ein und nahm seinen Sohn persönlich ab. Die gesamte Operation verlief ohne schwere Verletzungen.

Logistischer Aufwand der Einsatzkräfte am Hochobir

Für die erfolgreiche Rettung standen insgesamt 23 Einsatzkräfte der Bergrettungen Ferlach und Bad Eisenkappel im Einsatz. Neben dem Polizeihubschrauber Libelle waren auch zwei Beamte der Alpinen Einsatzgruppe beteiligt. Die Koordinierung dieser großen Anzahl an Helfern war notwendig, um das absturzgefährdete Gelände sicher zu durchsuchen und den Verunfallten zu bergen.