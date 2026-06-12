Hlynur Pálmason: "The Love That Remains" - Ein homemade Kunstwerk zwischen Familienleben und Land Art

Der isländische Regisseur Hlynur Pálmason porträtierte in seinem vierten Spielfilm "The Love That Remains" das Zerbrechen und Neuanfangen einer Künstlerfamilie. Die Grenzen zwischen Fiktion und Dokumentarischem verschwimmen durch den Einsatz von Pálmasons eigenen Kindern und seinen Außenraum-Objekten, gedreht in der heimischen ostisländischen Wildnis. Zudem wird der Film "Gelbe Briefe" von İlker Çatak sowie das Historiendrama "Rose" mit Sandra Hüller erwähnt.

Der isländische Filmemacher Hlynur Pálmason , 42, prägt mit seinem hintergründigen Witz auch seinen grandiosen vierten Spielfilm " The Love That Remains ". Pálmason ist ein Künstler, der in seinen Filmen keine großen Erzählungen liefert, sondern den Irrsinn des Alltags in narrativem Microdosing auf den Punkt bringt.

Sein Film berichtet von Familienleben, Tierpräsenz und Kunstproduktion - und en passant von einer Trennung. Eine Künstlerin lässt ihren zur See fahrenden Mann, der sich ohnehin kaum blicken lässt, hinter sich und tritt in eine neue Lebensphase ein. Die Stand-up-Komödiantin Saga Garðarsdóttir spielt diese einnehmende Frau, die mit rostigem Metall und überdimensionalen Leinwänden an einer ganz eigenen Form der Land Art arbeitet.

Etwas genuin Dokumentarisches mischt diese Fiktion auf: Die drei Kinder des Paars werden von Pálmasons eigenem Nachwuchs gespielt, und die Kunstwerke der überlasteten Protagonistin sind die Arbeiten des Regisseurs selbst, der nicht nur Kino macht, sondern auch Außenraum-Objekte zwischen Malerei und Skulptur. Die eisige, ostisländische Wildnis, in der "The Love That Remains" gedreht wurde, liegt zudem in nächster Nähe zum Wohnort der Familie Pálmason.

"Homemade" ist das Wort, das dem Regisseur dazu einfällt. Die diesjährige Diagonale in Graz richtete Pálmason eine Retrospektive aus, profil hat mit dem Filmemacher dort ein Interview geführt. Über viele Jahre hinweg entstand dieses Werk auf 35mm-Film, von dem Pálmason sagt, er habe sich auch deshalb so viel Zeit gelassen, um den Film "sich selbst finden zu lassen". Die heikle Balance zwischen Kunstprojekt und Spielfilm hält er souverän.

In dem kaum fassbaren Ideenreichtum seines Films, dessen Beschreibung diese Kritik augenblicklich sprengen würde, findet sich auch die geträumte nächtliche Attacke eines Riesenhahns. Auf die Frage, ob KI involviert gewesen sei, antwortet Pálmason mit seinem ihm eigenen Understatement: "Alles gebaut.

" Ein Schauplatztausch - Berlin ist Ankara, Hamburg ist Istanbul - hebt eine andere Erzählung ins Universelle: Der deutsch-türkische Filmemacher İlker Çatak legt mit "Gelbe Briefe" ein klaustrophobisches Politdrama vor. Im profil-Interview sagt er, dass er sich von Netflix nicht einkaufen lasse. Sandra Hüller spielt in aller Stille die Konsequenzen einer Selbstverstellung durch. Das neue Kino-Historiendrama "Rose" verhandelt heikle Fragen von Geschlecht und Identität. Eine Begegnung mit Regisseur Markus Schleinzer und der Schauspiel-Newcomerin Caro Braun





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