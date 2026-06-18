Hitziger Streit zwischen Tuchel und Pickford nach Englands WM-Auftaktsieg

Beim 4:2-Sieg Englands gegen Kroatien zur Eröffnung der WM 2026 kam es zu einem lauten Meinungsaustausch zwischen Teamchef Thomas Tuchel und Torhüter Jordan Pickford. Medienberichten zufolge kritisierte Tuchel den Spielaufbau seines Keepers öffentlich. Die hitzige Szene war Teil mehrerer Unzufriedenheiten des Trainers, die er in der Halbzeit ansprach. Seine deutliche Ansprache zeigte Wirkung, England dominierte nach der Pause und sicherte den Sieg. Kapitän Harry Kane bestätigte die intensive Kabinenansprache und lobte Tuchels Motivationskunst.

England ist mit einem 4:2-Erfolg gegen Kroatien erfolgreich in die Fußball - WM 2026 gestartet. Das Spiel lieferte nicht nur wegen des Ergebnisses Gesprächsstoff, sondern auch wegen einer hitzigen Szene zwischen Teamchef Thomas Tuchel und Torhüter Jordan Pickford .

Mehrere englische Medien berichten unter Berufung auf Reporter am Spielfeldrand, dass Tuchel beim Stand von 1:0 lautstark auf seinen Schlussmann eingeredet habe. Der deutsche Coach sei mit dem Spielaufbau des Keepers unzufrieden gewesen und habe ihm zugerufen: "Tu das, was ich dir sage!

" Pickford reagierte jedoch anders als erwartet. Anstatt den Ball in die von Tuchel geforderte Richtung zu spielen, entschied sich der Everton-Torhüter für eine andere Lösung. Diese Aktion war offenbar nur eine von mehreren Szenen, die dem England-Teamchef vor der Pause missfielen. Kapitän Harry Kane bestätigte nach dem Spiel, dass es in der Kabine deutliche Worte gegeben habe.

"Wir haben uns in der Pause einiges anhören müssen von Tuchel", sagte der Stürmer. Die Halbzeitansprache zeigte Wirkung. England legte nach dem Seitenwechsel zu und brachte den Sieg souverän über die Zeit. Kane lobte den Trainer für dessen Auftreten.

Tuchel habe der Mannschaft klargemacht, dass sie ihren eigenen Stil durchziehen müsse.

"Wir haben Vollgas gegeben - und dem hatten sie nichts entgegenzusetzen", erklärte der Angreifer. Auch Tuchel selbst sprach später über seine Halbzeitansprache. Sein Team sei zu sehr darauf bedacht gewesen, das Ergebnis zu verwalten. Deshalb habe er versucht, die Spieler zu ermutigen, mutiger aufzutreten und mehr Risiko zu nehmen.

Der Plan ging auf: Nach der Pause ließ England keinen weiteren Gegentreffer mehr zu





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