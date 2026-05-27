Hitzewellen in Italien und Indien: Gesundheitsrisiken und Präventionsmaßnahmen

Italien ruft die höchste Hitze-Warnstufe für vier Städte aus, während Indien mit extremen Temperaturen kämpft. Die Artikel beleuchtet die gesundheitlichen Gefahren und ergriffenen Maßnahmen.

In Italien herrscht seit einigen Tagen sonniges und heißes Wetter mit Temperaturen um oder über 30 Grad und kaum Wolken am Himmel. Das italienische Gesundheit sministerium hat für Donnerstag die höchste Hitze- Warnstufe für vier große Städte ausgerufen: Rom, Florenz, Bologna und Turin.

Diese Warnstufe bedeutet, dass selbst gesunde Menschen mit negativen körperlichen Auswirkungen rechnen müssen. Für Freitag wird jedoch mit einem Rückgang der Temperaturen gerechnet, sodass am Wochenende in keiner Stadt mehr die höchste Warnstufe gilt. In Rom hat Bürgermeister Roberto Gualtieri am Mittwoch eine Verordnung unterzeichnet, die Maßnahmen zur Brandverhütung und zur Bewältigung von Hitzewellenrisiken vorsieht. Zu diesen Maßnahmen gehört, dass an Tagen mit der höchsten Warnstufe (rot) größere öffentliche Einrichtungen mit Kühlsystemen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden müssen.

Zudem ist während der Mittagszeit auf Baustellen und in der Landwirtschaft vorgeschrieben, Pausen in schattigen oder gekühlten Bereichen einzulegen und bei Bedarf Belüftung oder Kühlung einzusetzen. In den vergangenen Sommern gab es in Italien bereits Todesfälle bei Beschäftigten auf Baustellen, die während der heißen Mittagsstunden arbeiteten. Auch außerhalb Europas leiden Menschen unter extremer Hitze.

Der indische Premierminister Narendra Modi mahnte die Bevölkerung am Mittwoch zur Vorsicht und erklärte: "Diese Hitze ist für uns alle hart, und ich rufe Sie auf, so viele Vorsichtsmaßnahmen wie möglich zu ergreifen.

" Körperliche Warnzeichen müssten ernstgenommen werden, um einen Hitzschlag zu vermeiden. Laut der auf Luftqualitätsdaten spezialisierten Website AQI befanden sich am Mittwoch alle 45 Städte mit den weltweit höchsten gemessenen Temperaturen (jeweils über 43 Grad Celsius) in Indien. Extreme Hitze kann zu Dehydrierung und in schweren Fällen zu Organversagen führen. In der vergangenen Woche erlitten bei Temperaturen über 45 Grad im südindischen Bundesstaat Telangana mindestens 16 Menschen einen tödlichen Hitzschlag





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