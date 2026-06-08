Hitzewelle zur Fußball-WM: So bleiben Sie ohne Klimaanlage cool und sparen Stromkosten

Eine massive Hitzewelle, verursacht durch eine Sahara-Hitzekuppel, bedroht Südeuropa und könnte auch Österreich erreichen. Gleichzeitig steigen die Stromkosten durch den Einsatz von Klimageräten. Dieser Artikel zeigt, wie man mit einfachen Maßnahmen die Hitze im Haushalt vermeiden und gleichzeitig Geld sparen kann, ohne auf teure Technik angewiesen zu sein.

Buchstäblich heiße Szenen vor dem Fernseher zum Start der Fußball-WM: In Spanien und Portugal drohen ab dieser Woche bis zu 45 Grad. Die Gluthitze könnte auch Österreich erreichen.

Verantwortlich dafür ist eine sogenannte Hitzekuppel, auch Heat Dome genannt. Ein mächtiges Hochdruckgebiet sorgt dafür, dass heiße Luft aus der Sahara weit nach Norden strömt und über weiten Teilen Europas festgehalten wird. Die Temperaturen steigen dann an. Angesichts des fortschreitenden Klimawandels schwören immer mehr Menschen auf moderne Technik.

Der Haken: Die ohnehin schon hohen Haushaltsausgaben steigen damit noch einmal deutlich. Denn schon ein durchschnittliches mobiles Raumklimagerät verursacht Stromkosten von jährlich rund 125 Euro. In vielen Fällen können durch vorbeugende Maßnahmen angenehme Innentemperaturen auch ohne Einsatz von Klimaanlagen erzielt werden. Jalousien möglichst außen anbringen und tagsüber geschlossen halten.

Wärmequellen minimieren: Elektrogeräte ausschalten, effizientes Licht verwenden und aufs Backrohr verzichten. Ventilatoren haben eine 20- bis 50-mal kleinere Strom-Leistungsaufnahme als Klein-Klimageräte und entsprechend geringeren Energieverbrauch. Tipp fürs Abkühlen von Schlafräumen: Den Ventilator, sobald es draußen kühl ist, vor das offene Schlafzimmerfenster stellen und laufen lassen. Die aufgeheizte Innentemperatur wird dadurch schneller gegen kühle Außenluft ausgetauscht





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