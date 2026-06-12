Hitzewelle in Österreich: ECMWF prognostiziert extreme Temperaturen bis zu 38 Grad

Das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF) sagt für nächste Woche eine extreme Hitzewelle in Österreich voraus. Temperaturen könnten auf bis zu 38 Grad Celsius steigen, besonders im Osten des Landes. Die Bevölkerung wird zu Vorsicht und ausreichender Flüssigkeitszufuhr aufgerufen.

Das Europäische Zentrum für mittelfristige Wetter vorhersage ( ECMWF ) hat eine der präzisesten Wetter vorhersagemodelle der Welt entwickelt. Mit Hilfe von Milliarden von Wetter daten berechnet es die Entwicklung der Atmosphäre und ist besonders für Vorhersagen im Zeitraum von drei bis zehn Tagen bekannt.

Aufgrund seiner hohen Rechenleistung und ständigen Aktualisierung liefert das Modell frühzeitig Hinweise auf markante Wetterlagen, wie etwa die für nächste Woche prognostizierte Hitzewelle in Österreich. Schon seit Tagen zeigt das ECMWF, dass sich eine Warmluftmasse aus Nordafrika nach Mitteleuropa verlagert. Am Dienstag bleiben die Temperaturen im Osten noch bei angenehmen 27 Grad, doch bereits am Mittwoch steigen die Höchstwerte auf 32 Grad und sinken nachts nicht unter 24 Grad.

Ab Donnerstag wird es in Wien und Umgebung bis zu 34 Grad heiß, mit nächtlichen Tiefstwerten von 27 Grad im Marchfeld. Der Höhepunkt der Hitzewelle wird am Freitag erwartet: Im Weinviertel, an der March und in Teilen Wiens prognostiziert das Modell 37 Grad. Auch Linz soll 35 Grad erreichen, während Salzburg mit 30 Grad vergleichsweise moderat bleibt. Am Samstag steigen die Temperaturen im Weinviertel auf bis zu 38 Grad, in Wien auf 37 und in Linz auf 36 Grad.

Besonders belastend wird die tropische Nacht von Samstag auf Sonntag, wenn die Temperaturen kaum unter 25 Grad fallen. Am Montagabend, wenn die österreichische Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft auf Argentinien trifft, werden in Wien 34 bis 37 Grad erwartet. Es wird dringend empfohlen, ausreichend zu trinken und Schatten aufzusuchen, um Hitzschlag und Kreislaufproblemen vorzubeugen. Erst am Mittwoch, dem 24.

Juni, fallen die Temperaturen unter 30 Grad. Diese extreme Hitzewelle stellt eine erhebliche Belastung für den menschlichen Körper dar, insbesondere für ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen. Das Rote Kreuz Österreich hat bereits Hitzewarnungen herausgegeben und rät zu körperlicher Schonung, leichter Kleidung und viel Flüssigkeit. Auch die Landwirtschaft leidet unter der Trockenheit, da keinerlei Niederschlag in Sicht ist.

Die Waldbrandgefahr steigt insbesondere im Osten des Landes. Die Meteorologen des ECMWF betonen, dass die Vorhersage auf Basis aktueller Daten ständig aktualisiert wird und daher leichte Abweichungen möglich sind. Dennoch zeichnet sich ein klares Bild einer außergewöhnlichen Hitzewelle ab, die an die Rekordtemperaturen der letzten Jahre erinnert. Die Bevölkerung wird gebeten, die Entwicklung genau zu verfolgen und Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

Besonders in städtischen Gebieten wie Wien, wo die Hitze durch Beton und Asphalt verstärkt wird, sollten Aufenthalte im Freien während der Mittagsstunden vermieden werden. Öffentliche Kühlräume werden eingerichtet, und die Stadtwerke bereiten sich auf eine erhöhte Stromnachfrage vor. Die Hitzewelle wird voraussichtlich bis zum 24. Juni anhalten, bevor eine leichte Abkühlung eintritt.

Das ECMWF warnt jedoch, dass weitere Hitzewellen im Laufe des Sommers möglich sind, da die Klimaerwärmung die Häufigkeit und Intensität solcher Extreme zunehmen lässt. Es ist daher ratsam, langfristige Maßnahmen wie Begrünung von Dächern und Fassaden sowie den Ausbau von Kühlungsinfrastruktur voranzutreiben. Zusammenfassend zeigt die aktuelle ECMWF-Vorhersage eine signifikante Hitzewelle für Österreich mit Höchsttemperaturen bis 38 Grad, die umfassende Vorsichtsmaßnahmen erfordert. Die Bevölkerung sollte die Warnungen ernst nehmen und sich entsprechend vorbereiten





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hitzewelle ECMWF Österreich Wettervorhersage Temperatur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Höhere Verkehrsstrafen ab 2027 in ÖsterreichDie österreichische Regierung erhöht die Strafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen und andere Verkehrsdelikte ab 2027. Ziel ist mehr Verkehrssicherheit und Mehreinnahmen von 80 Millionen Euro pro Jahr. Beispiele: 30 km/h zu schnell kostet künftig mindestens 200 Euro statt 150.

Read more »

Gute Nachrichten für Arbeitnehmer in ÖsterreichDie Regierung macht den Weg frei für eine neuerliche steuerfreie Mitarbeiterprämie. Arbeitgeber können ihren Angestellten bis zu 500 Euro extra überweisen - ohne dass ein Cent Lohnsteuer anfällt.

Read more »

Neuer Spar-Hammer trifft alle Menschen in ÖsterreichDas neue Sparpaket für Österreich steht! Pensionisten, Familien, Arbeitnehmer und Unternehmen müssen Milliarden zur Budgetsanierung beitragen.

Read more »

Wetter: Wochenende wird etwas freundlicherAm Samstag und Sonntag steigen die Temperaturen in Österreich auf bis zu 27 Grad

Read more »