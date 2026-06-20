Hitzewelle: Arbeitgeber müssen konkrete Hitzeschutzmaßnahmen umsetzen

Die neue Hitzeschutz-Verordnung ist ein wichtiger Schritt, um die Gesundheit von Arbeitnehmern im Freien zu schützen. Arbeitgeber müssen konkrete Hitzeschutzmaßnahmen umsetzen, wie Hitzeschutzpläne, Trinkwasser und Beschattungs- und Abkühlungsmöglichkeiten.

Meteorologen erwarten die erste größere Hitzewelle des Jahres, die bis in die zweite Junihälfte und darüber hinaus reichen könnte. Besonders intensiv wird es zwischen 11 und 15 Uhr sein.

Ein einfaches Warnsignal ist, wenn der eigene Schatten kurz ist. Dann ist die Sonnenbelastung besonders hoch. Sonnenbrand, Augenentzündungen oder Hautkrebs sind reale Gesundheitsrisiken für Menschen, die im Freien arbeiten. Die aktuelle Hitzewelle zeigt, dass wirksame Schutzmaßnahmen die Gesundheit schützen können, sie müssen jedoch konsequent umgesetzt werden.

Der Österreichische Gewerkschaftsbund verweist auf die neue Hitzeschutz-Verordnung, laut der Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet sind, bei Arbeiten im Freien konkrete Hitzeschutzmaßnahmen umzusetzen. Dazu gehören unter anderem Hitzeschutzpläne, die Bereitstellung von Trinkwasser, Beschattungs- und Abkühlungsmöglichkeiten sowie die Prüfung früherer Arbeitszeiten und weiterer organisatorischer Schutzmaßnahmen. Die Einhaltung wird von der Arbeitsinspektion kontrolliert. Die neue Hitzeschutz-Verordnung ist ein wichtiger Schritt, betont Wolfgang Birbamer, GBH-Experte für Arbeitsrecht und Sicherheit.

Entscheidend ist jetzt, dass die Schutzmaßnahmen auch konsequent umgesetzt werden. Regelmäßig trinken ist wichtig: rund 200 ml alle 15 bis 20 Minuten, insgesamt 5 bis 6 Liter pro Arbeitsschicht. Kopf, Nacken und Oberkörper sollten mit geeigneter Schutzkleidung bedeckt werden. Europaweit einzigartig ist, dass für Beschäftigte in den BUAK-Branchen (Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse) ab 32,5 Grad im Schatten - gemessen über die Hitze-App - Hitzefrei gewährt werden kann.

Trotz Arbeitsunterbrechung erhalten die Beschäftigten 60 Prozent ihres Normalarbeitslohns. Die Kosten werden dem Arbeitgeber von der BUAK vollständig rückvergütet. Einen gesetzlichen Rechtsanspruch auf Hitzefrei gibt es bisher allerdings nicht - genau das fordert die GBH zu ändern. Die Schutzbestimmungen liegen auf dem Tisch.

Jetzt müssen sie auch gelebt werden. Niemand darf aus Zeitdruck oder wirtschaftlichen Überlegungen seine Gesundheit aufs Spiel setzen. Wer Verantwortung trägt, muss Menschlichkeit über jeden Terminplan stellen, betont Josef Muchitsch, GBH-Bundesvorsitzender





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