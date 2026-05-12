Hitze wird in Österreich zur neuen Normalität – Gesundheit und Arbeit stark belastet

Mehr als zwei Drittel der Österreicher erleben im Sommer gesundheitliche Beeinträchtigungen durch steigende Temperaturen. Schlafstörungen, Unruhe und körperliche Beschwerden nehmen zu, während Experten dringende Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen fordern, insbesondere am Arbeitsplatz.

Was früher als Ausnahme galt, ist heute die neue Normalität. Auch in Sommern ohne offenkundige Rekordtemperaturen spüren immer mehr Menschen die Belastungen der Hitze . Schlafstörungen, zurückgezogenes Verhalten und ein allgemeines Unwohlsein sind keine Seltenheit mehr.

In Österreich zeigen aktuelle Erhebungen, dass fast zwei Drittel der Bevölkerung unter den hohen Temperaturen leiden. Im Jahr 2025 berichteten 62 Prozent der Befragten von mindestens einer hitzebedingten gesundheitlichen Beeinträchtigung, während im Hitzesommer 2024 sogar 85 Prozent angaben, unter den Auswirkungen zu leiden. Experten fordern deshalb konsequente Klimaschutzmaßnahmen und zugleich Anpassungen an die steigenden Temperaturen, insbesondere am Arbeitsplatz. Die Hitze löst Unruhe, körperliche Beschwerden und Schlafprobleme aus.

Mehr als jede dritte Person schlief im Sommer 2025 schlechter, im Sommer 2024 waren es bereits 60 Prozent. Andrea Schmidt vom Kompetenzzentrum Klima und Gesundheit der Gesundheit Österreich GmbH betont, dass Hitze kein Ausnahmeproblem mehr sei, sondern den Alltag, die Arbeitsfähigkeit und die Vereinbarkeit von Betreuungsaufgaben und Erwerbsarbeit erheblich beeinflusse. Internationale Studien zeigen, dass hohe Temperaturen die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit verringern, warnt Gesundheitsministerin Korinna Schumann.

Besonders betroffen seien Arbeitnehmer im Freien, für die das Risiko von Hautkrebs aufgrund intensiver Sonneneinstrahlung ein zusätzliches Problem darstelle





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