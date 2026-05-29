Hitze und Erschöpfung: Klettersteig-Drama auf der Drachenwand - Hubschrauberrettung für tschechisches Pärchen

Eine 25-jährige Tschechin und ihr Partner wurden nach einem Klettersteig-Unfall auf der Drachenwand unter großer Anstrengung gerettet.

Ein Klettersteig -Abenteuer endete für einen jungen Mann und seine Freundin aus Tschechien in einer dramatischen Rettungsaktion. Die beiden waren am Freitag mit fünf Freunden auf der Drachenwand in St. Lorenz unterwegs, als die Hitze und die körperliche Anstrengung ihnen zu schaffen machten.

Der Klettersteig mit dem Schwierigkeitsgrad C/D erstreckt sich über etwa 400 Höhenmeter und verlangt den Bergsteigern einiges ab. Während die Gruppe gegen 9 Uhr startete, trennten sich die 25-jährige Frau und ihr 24-jähriger Lebensgefährte im Laufe der Tour von ihren Freunden, da sie nur langsam vorankamen. Gegen 15.20 Uhr, nach etwa drei Vierteln des Aufstiegs, erreichte die junge Frau ihre körperlichen Grenzen. Aufgrund der starken Hitze und der Angst, die sie zunehmend befiel, konnte sie nicht mehr weiter.

Unmittelbar vor einer Seilbrücke setzte sie einen Notruf ab. Die Hubschrauberstaffel Libelle wurde alarmiert, und Einsatzkräfte der Bergrettung Mondsee stiegen auf, um den beiden zur Hilfe zu kommen. Der Polizeihubschrauber führte eine Taubergung durch und konnte die erschöpfte, zitternde, aber unverletzte Frau um 16.35 Uhr sicher ins Tal bringen. Ihr Lebensgefährte wurde von den Bergrettern zur nächsten Forststraße begleitet und anschließend mit dem Einsatzfahrzeug zurück zum Ausgangspunkt gebracht.

Der Vorfall ereignete sich bei hochsommerlichen Temperaturen, die die bereits schwierige Route noch anspruchsvoller machten. Die Rettungskräfte warnen immer wieder vor den Gefahren von Klettersteigen bei großer Hitze und raten zu einer sorgfältigen Planung, ausreichend Flüssigkeit und der Einhaltung von Pausen. Auch die psychische Belastung sollte nicht unterschätzt werden; Höhenangst und Erschöpfung können schnell zu gefährlichen Situationen führen. Der verantwortungsbewusste Umgang mit den eigenen Kräften und die richtige Einschätzung der Schwierigkeiten sind entscheidend für die Sicherheit.

In diesem Fall endete der Einsatz für das Paar glimpflich, aber die Retter betonen, dass nicht jeder Notruf so reibungslos verläuft. Die Bergerfahrung des Teams und die schnelle Reaktion der Einsatzkräfte verhinderten Schlimmeres. Der Vorfall erinnert daran, dass die Berge trotz aller Faszination Respekt verlangen und dass die richtige Vorbereitung und Ausrüstung unverzichtbar sind. Die beiden Tschechen werden diesen Klettersteig wohl nicht so schnell vergessen.

Sie blieben unverletzt, aber die Strapazen des Tages werden ihnen in Erinnerung bleiben





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