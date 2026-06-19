Hitze in Wiener Volksschule: Eltern klagen über unzumutbare Bedingungen, Stadt prüft Maßnahmen

Eltern berichten, dass die Hitze in der Offenen Volksschule Eßlinger Hauptstraße den Schulalltag für ihre Kinder unerträglich macht. Die Stadt kündigt nach einer Begehung erste Schritte an, doch es gibt Grenzen bei der Nachrüstung. Die FPÖ fordert sofortige Lösungen.

Nicht der Lernstoff, sondern die Hitze setzt den Kindern der Offenen Volksschule Eßlinger Hauptstraße zu, wie Eltern berichten. Die Stadt hat bereits Hilfsmaßnahmen angekündigt. Eine Mutter schildert: Die Kinder kommen mittags völlig erschöpft aus der Schule, durchnässt vom Schwitzen und komplett fertig aufgrund der starken Hitze in den Klassenzimmer n.

Auch andere Eltern beklagen die Situation; der Schulalltag sei kaum mehr zumutbar, so der Tenor. Die Kinder wirkten teilweise richtig verwirrt. So eine betroffene Mutter: So habe ich meinen Sohn noch nie gesehen. Bei einer Begehung in dieser Woche auf Wunsch der Schulleitung wurden erhöhte Raumtemperaturen festgestellt, teilt die MA56 mit.

Gleichzeitig seien jedoch geschlossene Fenster und nicht genutzte Außenjalousien vorgefunden worden. Da die Außentemperatur zu diesem Zeitpunkt niedriger als die im Klassenraum war, wurde auf die konsequente Nutzung von Lüftungs- und Beschattungsmöglichkeiten hingewiesen, so die Sprecherin der MA56. Unabhängig davon würden weitere Maßnahmen zur Hitzereduktion geprüft, darunter UV-Schutzfolien und bauliche Anpassungen zur Verbesserung der Lüftung. Ein weiterer Lokalaugenschein mit den zuständigen Fachdienststellen und der Schulleitung sei bereits vorgesehen.

Generell würden Maßnahmen zur Hitzeminderung stets standortspezifisch geprüft und umgesetzt. Die Möglichkeiten zur Nachrüstung bestehender Gebäude seien jedoch oft durch bautechnische, finanzielle und ökologische Rahmenbedingungen begrenzt, beschreibt die Sprecherin ein grundsätzliches Problem. Bei Neu- und Zubauten sowie den meisten Sanierungen würden nachhaltige Lösungen für den sommerlichen Wärmeschutz - etwa außenliegende Beschattung, Begrünung sowie moderne Temperierungssysteme - bereits standardmäßig berücksichtigt, betont die MA56. FPÖ-Klubchef und Bildungssprecher Maximilian Krauss fordert: Es geht hier nicht um Komfort, sondern um Gesundheitsschutz.

Wer bei Temperaturen von weit über 30 Grad in Klassenräumen keine raschen Maßnahmen setzt, nimmt Konzentrationsprobleme, Erschöpfung und gesundheitliche Belastungen billigend in Kauf. Er verlangt wirksame Sofortmaßnahmen. Dort, wo ein Anschluss an die Fernkälte möglich ist, müssen die notwendigen Schritte rasch eingeleitet werden. An Standorten, an denen dies kurzfristig nicht umsetzbar ist, sind Klimageräte als Übergangslösung bereitzustellen





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