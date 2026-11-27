Die Pfarrkirche Sigmundsherberg hat ihr renoviertes Turmdach feierlich geweiht. Das Projekt sichert das Kulturerbe zum 90-jährigen Pfarrerbestehen mit Unterstützung der Diözese.

Das historische Turmdach der Pfarrkirche in Sigmundsherberg wurde nach einer umfangreichen und notwendigen Sanierungsmaßnahme feierlich eingeweiht. Die Marktgemeinde feiert damit einen wichtigen Meilenstein im Erhalt ihrer lokalen Bausubstanz und ihres kulturellen Erbes. Generalvikar Christoph Weiss segnete das restaurierte Dachgebilde inklusive des darauf befindlichen Kreuzes in einer speziellen Andacht. Dieses Ereignis fällt zeitlich mit dem 90-jährigen Bestehen der Pfarre zusammen, welches durch die Beendigung der Baumaßnahmen symbolisch abgerundet wird.

Sicherung der Bausubstanz und Gemeinschaft

Das Projekt zur Instandsetzung des Kirchturms zielt nicht ausschließlich auf den rein materiellen Schutz ab. Es dient in erster Linie der Sicherung der historischen Bausubstanz, die durch die jahrelangen Witterungseinwirkungen gefährdet war. Gleichzeitig stärkt die gemeinsame Anstrengung und das sichtbare Ergebnis das Gemeinschaftsgefühl der Einwohner von Sigmundsherberg. Die erfolgreiche Vollendung des Vorhabens wird als Bestätigung der lokalen Zusammengehörigkeit gewertet. Die Gemeinschaft hat nachgewiesen, dass sie in der Lage ist, solche bedeutenden Vorhaben zu tragen.

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Gefahr durch Sturm und windige Böen

Die Notwendigkeit der umfassenden Arbeiten ergab sich aus konkreten Gefahrensituationen, die in der Vergangenheit auftraten. Als das Turmdach bei stürmischen Böen zuvor ein Eigenleben entwickelte, wurde die Dringlichkeit der Maßnahmen klar. Es war evident, dass der Wind nicht nur lose Ziegel bewegte, sondern an einem wertvollen Stück der Ortsgeschichte rüttelte. Diese akute Gefahrenstelle für die Struktur des Kirchturms bestand lange Zeit und bedrohte die Integrität des Bauwerks. Die nun abgeschlossene Renovierung hat diese Bedrohung nachhaltig gebannt und die Sicherheit wiederhergestellt.

Beteiligung von Kirche, Land und Gemeinde

Die Realisierung des Sanierungsprojekts wurde durch eine breite Koalition aus kirchlichen, staatlichen und kommunalen Instanzen ermöglicht. Die Unterstützung kam dabei von der Diözese, dem Bundesland Niederösterreich sowie der Gemeinde Sigmundsherberg selbst. Diese dreigleisige Förderung unterstreicht die überregionale und lokale Bedeutung des Bauwerks. An der feierlichen Einweihung nahmen zahlreiche Repräsentanten dieser Partner teil. Zu den geladenen Gästen gehörten neben Kirchenvertretern auch führende Politiker der Region.

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Teilnehmer und lokale Würdenträger

Die Zeremonie war mit zahlreichen hochrangigen Teilnehmern besetzt, die die Bedeutung des Ereignisses unterstrichen. Anwesend waren Pater Milo Ambros, der Vizebürgermeisterin Natascha Mang, Bürgermeister Franz Göd und Generalvikar Christoph Weiss. Auch der Landtagsabgeordnete Franz Linsbauer sowie der Gemeinderat Gerhard Zauner gaben ihr Aufwarten. Vertreter der Pfarrgemeinde waren ebenfalls zugegen, darunter der Pfarrgemeinderat Wolfgang Waldherr und Pater Bernhard Schelpe. Die Vielfalt der Anwesenden spiegelt den hohen Stellenwert wider, den die Bevölkerung der Pfarrkirche beimisst.

Sichtbares Zeichen der Stabilität für die Gemeinde

Was zuvor als unsichere und gefährliche Stelle galt, erstrahlt nun in neuem Glanz über der Marktgemeinde. Das sanierte Turmdach dient wieder als verlässliches und sichtbares Zeichen der Stabilität für die Bewohner. Die Angst vor weiteren Schäden durch Witterung ist durch die fachgerechte Restaurierung von der Hand gewiesen. Die Einweihung markiert somit das Ende einer langen Phase der Unsicherheit und den Beginn einer neuen Ära der Sicherheit. Die Kirchturmspitze bleibt ein dominantes und geschütztes Wahrzeichen des Ortes.