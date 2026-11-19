Trump, Xi und Putin vereinbaren historisches Treffen am Rande des APEC-Gipfels in Shenzhen. Die Staatschefs diskutierte über Atomwaffen, Handel und den Ukraine-Krieg.

Die Staatschefs der drei Atommächte haben sich erstmals zu einem trilateralen Gespräch getroffen. US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatspräsident Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin trafen sich in Shenzhen im südchinesischen Shenzhen am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft. Dieser historische Dreiergipfel markiert einen einzigartigen Moment in der internationalen Diplomatie, da Anführer der drei Nationen noch nie zuvor trilateral verhandelt haben. Die Begegnung fand in einer Villa in der Millionenmetropole statt, wie chinesische Staatsmedien und US-Journalisten berichteten.

Diplomatische Details und Treffen in Shenzhen

Bevor das Dreiwegegespräch stattfand, kam es zu einem bilateralen Treffen zwischen Trump und Putin. Es handelte sich um das erste persönliche Zusammentreffen der beiden seit mehr als einem Jahr. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie sich die beiden zur Begrüßung die Hände gaben, während Putin lächelte. Trump bewertete den Empfang durch Xi am Flughafen als sehr herzlich. Er nannte seinen chinesischen Kollegen einen großartigen Präsidenten und hob hervor, dass Xi noch nie persönlich zum Flughafen gefahren sei, um jemanden zu treffen. Dieses Detail unterstrich die persönliche Ebene der Beziehungen, die die beiden Führer betonen.

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Atomwaffen und das Ende von New Start

Ein zentrales Thema des Gesprächs war die Verkleinerung des weltweiten Atomwaffenarsenals. Trump hatte in der Vergangenheit bereits einen neuen Vertrag zur nuklearen Abrüstung ins Spiel gebracht. Der zwischen Russland und den USA 2010 geschlossene Vertrag New Start, der die Zahl der strategischen Nuklearsprengköpfe begrenzte, ist in diesem Jahr ausgelaufen. Trump regte im Februar einen neuen, weitreichenden Vertrag an und wollte China darin einbinden. Die USA besitzen das größte Arsenal, gefolgt von Russland, während China mit großem Abstand drittplatziert ist. Trump gab an, dass er Chinas wachsendes Arsenal nicht fördern möchte, betonte aber auch die Schwierigkeit, Einigungen zu erzielen, wenn Peking Gegenseitigkeit bei der Abrüstung fordert.

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Positionen der Akteure und wirtschaftlicher Kontext

Während die USA und China einen großen Handelskonflikt führen, stehen sie im Wettstreit um die führende Position in der Industrie um Künstliche Intelligenz. Xi Jinping warb während des Gipfeltags für mehr Zusammenarbeit in der Region. Er betonte, dass Handelshemmnisse abgebaut und wirtschaftliche Beziehungen vertieft werden müssten. Auch im Bereich der künstlichen Intelligenz und des Datenaustauschs sieht er Bedarf an kooperationsintensiveren Ansätzen. Trump dämpfte jedoch die Erwartungen vor dem Treffen. Er teilte dem Sender Fox News mit, dass die wichtigste Botschaft des Gipfels bereits übermittelt worden sei. Diese Botschaft sei seine besonders enge Beziehung zu China, nicht etwa konkrete politische Ergebnisse.

Auswirkungen auf den Ukraine-Krieg

Neben Atomwaffen und Handel standen geopolitische Konflikte im Fokus. Bei den Gesprächen soll es vor allem um den Ukraine-Krieg gehen, wie der Kreml im Voraus mitgeteilt hatte. Trump erklärte, dass er ein Ende des Krieges erreichen wolle. Aus dem Treffen könnten laut Trump ein paar wunderbare Dinge entstehen. Der Kreml hatte im Vorfeld die Ukraine-Thematik als Schwerpunkt genannt. Trotz der historischen Bedeutung des Zusammentreffens wird mit konkreten Ergebnissen nicht gerechnet. Die drei Staatschefs kamen bereits zu Beginn des Gipfeltags beim Gruppenfoto mit den Teilnehmern anderer APEC-Staaten zusammen. Die diplomatischen Signale bleiben vorerst im Vordergrund, während die materiellen Verhandlungsergebnis offen bleiben.