Die Wahlen in Ungarn markieren einen Wendepunkt. Péter Magyars Partei Tisza setzt sich gegen die Regierungspartei Fidesz durch. Die Stimmung unter den Anhängern ist euphorisch, während Orbán versucht, die Niederlage mit Verschwörungstheorien zu erklären. Der Ausgang der Wahl hat weitreichende internationale Implikationen.

Péter Magyar , dessen Partei Tisza erst vor zwei Jahren gegründet wurde, hat bereits seine Niederlage eingestanden und dem Sieger gratuliert. Seit 18 Uhr versammeln sich tausende Menschen am Batthyány Platz in Budapest. Gegenüber, am anderen Ufer der Donau, leuchtet das Parlament. Die meisten hier sind jung, die Stimmung ist ausgelassen. Immer wieder schreien sie: „Weg mit Fidesz !“. Eine junge Frau steht ein wenig abseits. Ob sie ein Fan von Péter Magyar sei? Die Frau winkt ab. Sie wähle heute gegen Orbán . Magyar war vor zwei Jahren selbst noch Mitglied der Fidesz . Was er wirklich will, das wisse niemand.

„Was ich Orbán übelnehme: Er hat die Mentalität der Ungarn völlig kaputt gemacht“, sagt Reka, 45: „Mit jahrelanger Propaganda hat er viele Menschen, vor allem am Land, völlig gehirngewaschen. Orbán arbeitet mit Angst, mit immer neuen Feinden.“ Es ist eine historische Wahl, da es auch um einen internationalen Richtungsentscheid geht. Ungarn ist in den vergangenen Jahren zum Knotenpunkt des globalen Rechtspopulismus geworden. Orbán kann nicht nur mit Trump, sondern auch mit internationalen Akteuren kooperieren. Der ungarischen Bevölkerung dürften diese internationalen Verflechtungen weniger wichtig sein, als von Orbán erhofft. Schützenhilfe wie der Besuch von US-Vizepräsident J.D. Vance wenige Tage vor der Wahl waren wohl eher kontraproduktiv als hilfreich. Vielleicht kann man das Scheitern der Fidesz so erklären: zu viel Kulturkampf, zu wenig Sozialpolitik. Orbáns Herausforderer Magyar punktete mit der Thematisierung von Problemen, die den Durchschnittsbürger jeden Tag betreffen: marode Krankenhäuser, Verspätungen bei der Bahn, Teuerung. Ungarn ist eines der ärmsten EU-Länder, und eines der korruptesten. Das Feindbild, das Orbán im Wahlkampf zeichnete, basierte auf ausländischen Kräften.

Wie reagiert Orbán auf die drohende Niederlage? Er spricht von fremden Drahtziehern, von Feinden. Die Wahl sei wie „David gegen Goliath“, postete er am Sonntagnachmittag auf X. Orbán, der 16 Jahre lang regierte, sieht sich als David. Goliath sei dagegen Kontrahent Magyar. Der habe nämlich die Unterstützung von der Opposition und internationalen Akteuren. Ähnlich klang das auch am Mathias Corvinus Collegium (MCC), wo am heutigen Sonntagabend ein Panel zur Wahlanalyse stattfand. Das MCC ist ein Think Tank, der Orbán sehr nahe steht. Sein Kampagnenführer und wichtigster Berater, Balasz Orbán, leitet auch das MCC. Die Wahlen seien nicht fair gewesen, so der Tenor. Der wahre Skandal dieser Tage, erklärte Rodrigo Ballester, der das Europa-Institut des MCC leitet, werde von den Mainstream-Medien nicht berichtet: Europäische Geheimdienste hätten sich in die Ungarn-Wahlen eingemischt. Brüssel und die Ukraine hätten den Ausgang der Wahl beeinflusst.

Anhaltspunkte für Aktivitäten in diese Richtung liefert aber eher Russland. Etwa die KI-Videos von weinenden Kinder (weil Magyar den Vater angeblich zum Krieg zwingen will), die in den vergangenen Tagen im Internet aufgetaucht sind. Oder die Meuchelbilder des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskyj (der die Ungarn ebenfalls zum Krieg zwingen wolle). Das ungarische Volk hat diese Kampagne aller Wahrscheinlichkeit nach nicht überzeugt. Vielleicht haben sich manche auch am 1. April bei den zwanghaft halblustigen Falschmeldungen gefragt, wieso es diese Tradition gibt. Dieser einstige Höhepunkt im Medienalltag, wo man eine absurde Nachricht im sonst grauen Nachrichtenbrei versteckte, ist mittlerweile zur lästigen Routine verkümmert. Pizza ist okay, kann man schon ein-, zweimal im Quartal essen, aber das Getue, das darum gemacht wird, ist mir nicht nachvollziehbar. Das ist eine Teigflade mit Belag – so wie auch der im Vergleich dazu bei uns grotesk gering geschätzte und gastronomisch geschmähte Flammkuchen.

Vier Leute fliegen in neun Tagen, einer Stunde und 46 Minuten von der Erde bis hinter den Mond und wieder zurück. Ein Freund meinte, die 46 Minuten sind faszinierend. Er hoffe zum Beispiel, mit den Öffis irgendwann in 30 bis 70 Minuten von Atzgersdorf-Mauer nach Wien-Mitte zu gelangen. Der Klimagipfel bringt Akteur*innen aus Wissenschaft, Kunst, Politik, Aktivismus und Zivilgesellschaft zusammen, um Perspektiven auf die Klimakrise und konkrete Lösungsansätze zu diskutieren.





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