Historischer VAR-Einsatz: Neue 'Mistaken Identity'-Regel sorgt für Verwirrung und Korrektur bei WM 2026

Bei der WM 2026 kam erstmals die neue VAR-Regel zur Korrektur einer Fehlidentifikation zum Einsatz. Im Spiel USA gegen Paraguay wurde eine Gelbe Karte zurückgenommen und stattdessen der Gegenspieler wegen Schwalbe bestraft.

Ein historischer Moment ereignete sich bei der Eröffnungspartie der FIFA Weltmeisterschaft 2026 zwischen den USA und Paraguay. In der 51. Minute kam erstmals die neue VAR -Regel zur Korrektur einer Fehlidentifikation zum Einsatz - und sorgte bei Spielern, Trainern und Fans für reichlich Verwirrung.

Die Szene begann mit einem angeblichen Foul von US-Verteidiger Tim Ream an Paraguays Offensivstar Miguel Almirón. Schiedsrichter Danny Makkelie zeigte sofort Gelb für Ream und ließ den Freistoß ausführen. Doch plötzlich stoppte der Niederländer die Partie, griff sich ans Ohr - ein klares Signal, dass der Video Assistant Referee eingeschaltet war. Auf den Stadionleinwänden und in der TV-Übertragung erschien der Hinweis Mistaken Identity, was eine Überprüfung möglicher Fehlbestrafung anzeigte.

Die Wiederholungen enthüllten die Wahrheit: Ream hatte Almirón gar nicht berührt; der Paraguayer war ohne Kontakt zu Boden gegangen, schrie und hielt sich den Knöchel. Makkelie nahm daraufhin die Gelbe Karte gegen Ream zurück, zog stattdessen die Rote kurz in Erwägung, entschied sich aber für Gelb wegen Schwalbe gegen Almirón. Das Spiel endete 4:1 für die USA, doch der eigentliche Star des Abends war die neue Regel.

Die neue VAR-Regel, offiziell als Mistaken Identity Protocol bekannt, erlaubt es dem Video-Assistenten, einzugreifen, wenn nachweislich der falsche Spieler oder sogar das falsche Team bestraft wurde. Bislang war dies nur bei Toren, Elfmetern, Roten Karten oder Spielerverwechslungen möglich - nun wurde der Anwendungsbereich erweitert. Der VAR, diesmal der Spanier Carlos del Cerro Grande unterstützt von Dennis Higler aus den Niederlanden, konnte so eine offensichtliche Fehlentscheidung korrigieren.

Die Regeländerung war von der IFAB im Vorfeld beschlossen worden, um die Gerechtigkeit zu erhöhen, insbesondere bei Simulationen, die zu ungerechtfertigten Strafen führen. Experten lobten den Einsatz als Meilenstein, betonten aber, dass solche Eingriffe selten bleiben müssten, um den Spielfluss nicht zu stören. Die Reaktionen im Stadion und in den sozialen Medien waren gespalten. Während viele die Korrektur als Erfolg für den Fußball werteten, kritisierten andere die Unterbrechung und die erneute Macht des VAR.

Paraguays Trainer äußerte sich verärgert über die Gelbe Karte für Almirón, während US-Coach die Regel als Fortschritt pries. Für die Zukunft der Weltmeisterschaft bedeutet dies: Spieler müssen noch vorsichtiger sein mit Schwalben, und Schiedsrichter können sich auf die Unterstützung des VAR verlassen, um Fehlidentifikationen zu vermeiden. Die Partie USA gegen Paraguay wird so nicht nur sportlich, sondern auch regeltechnisch in die Geschichte eingehen.

Die Weltgemeinschaft diskutiert nun intensiv über die Vor- und Nachteile des neuen Instruments, das ab sofort bei allen Turnieren der FIFA angewendet werden kann





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