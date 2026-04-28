Historischer Sieg: Beau Greaves gewinnt als erste Frau ein PDC-Turnier

Beau Greaves schreibt Dartgeschichte, indem sie als erste Frau ein offenes Turnier der PDC gewinnt und damit etablierte Normen im Dartsport aufbricht. Ein Bericht über ihren Weg zum Erfolg, ihre frühere Skepsis und die Bedeutung dieses historischen Moments.

Beau Greaves hat Dartgeschichte geschrieben, indem sie als erste Frau ein offenes Turnier der Professional Darts Corporation ( PDC ) gewann. Dieser historische Sieg in Milton Keynes markiert einen Wendepunkt im Darts port und stellt traditionelle Annahmen über die Wettbewerbsfähigkeit von Frauen in diesem von Männern dominierten Bereich in Frage.

Die 22-jährige Engländerin zeigte während des gesamten Turniers außergewöhnliche Leistungen und besiegte namhafte Spieler wie Rob Cross, Gary Anderson und schließlich Michael Smith im Finale. Ihr Triumph ist nicht nur ein persönlicher Erfolg, sondern auch ein bedeutendes Ereignis für alle weiblichen Dartspielerinnen weltweit. Greaves' Weg zum Erfolg war alles andere als einfach. Noch im Jahr 2024 äußerte sie selbst Zweifel an der Fähigkeit von Frauen, mit Männern auf höchstem Niveau mitzuhalten, und plädierte für separate Turnierserien und Weltmeisterschaften.

Sie gab zu, dass sie es für unmöglich hielt, dass eine Frau jemals im Ally Pally gewinnen würde. Diese Aussage unterstreicht die tief verwurzelten Vorurteile, die sie überwinden musste. Ihre eigene Entwicklung und ihr beeindruckender Sieg haben ihre Meinung jedoch grundlegend geändert. Sie räumte ein, dass es zwar einen außergewöhnlichen Lauf erfordern würde, aber dass es für Frauen nicht unmöglich sei, bei der PDC-WM erfolgreich zu sein.

Ihr Sieg ist somit auch eine persönliche Wandlung und ein Beweis für ihre Entschlossenheit und ihr Talent. Beau Greaves begann im Alter von zehn Jahren mit dem Dartsspielen, zunächst im Zimmer ihres Bruders in Doncaster. Schon bald zeigte sich ihr außergewöhnliches Talent, das sie 2014 in einer BBC-Kindershow präsentieren konnte. Sie hat bereits sechs WM-Titel bei den Frauen gewonnen, scheiterte aber bei ihren beiden Versuchen in der offenen PDC-WM in der ersten Runde.

Der Sieg in Milton Keynes ist ein entscheidender Moment in ihrer Karriere und ein Meilenstein für den Dartsport insgesamt. Greaves' Leistung hat nicht nur die Aufmerksamkeit der Medien auf sich gezogen, sondern auch eine Debatte über die Gleichstellung der Geschlechter im Dartsport ausgelöst.

Sie ist nun die Nummer 79 der Welt und hat sich damit gute Chancen auf die Teilnahme an der PDC-WM im Ally Pally ausgerechnet, was ebenfalls ein historisches Ereignis wäre, da sich noch nie eine Spielerin über die Pro-Tour für dieses Turnier qualifiziert hat. Greaves bleibt trotz ihres Erfolgs bodenständig und spielt weiterhin Ligamatches bei ihrem Heimverein in Doncaster. Sie ist ein Vorbild für junge Dartspielerinnen und zeigt, dass mit harter Arbeit und Entschlossenheit alles möglich ist.

Ihr Spitzname „Beau ‚n Arrow“ ist ein humorvoller Verweis auf ihren Namen und ihre Leidenschaft für den Dartsport. Der Sieg ist ein Beweis dafür, dass Talent und Hingabe Geschlechtergrenzen überwinden können und dass die Zukunft des Dartsports vielfältiger und inklusiver sein kann





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