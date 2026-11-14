Historischer Gipfel: Trump, Putin und Xi in Shenzhen über Atomwaffen

US-Präsident Donald Trump trifft russischen Präsidenten Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping in Shenzhen. Das Dreiergespräch fokussiert sich auf nukleare Abrüstung und die Nachfolge des New-Start-Vertrags.

US-Präsident Donald Trump wird sich kommende Woche in der chinesischen Metropole Shenzhen mit Wladimir Putin und Xi Jinping treffen. Dieses Dreiergespräch findet im Rahmen des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) statt, der am Mittwoch und Donnerstag in der südchinesischen Stadt stattfindet. Die Begegnung der Spitzenpolitiker der drei Atommächte stellt eine historische Premiere dar, da ein solches gemeinsames Trilateral-Treffen zuvor noch nie stattfand.

Dreiergespräch ohne historische Vorbilder

Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping waren bereits bei internationalen Veranstaltungen anwesend, doch ein direktes, gemeinsames Gespräch unter dreien fehlte bisher. Der letzte bedeutende Aufeinandertreffen dieser Größen fand beim G20-Gipfel 2019 im japanischen Osaka statt. Damals konzentrierten sich die diplomatischen Interaktionen jedoch strikt auf bilaterale Gespräche zwischen jeweils zwei Staatschefs. Ein isoliertes Dreier-Treffen ist somit eine neue diplomatische Konstellation, die erhebliches globales Interesse weckt.

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Neue nukleare Abkommen im Fokus

Ein zentrales Thema der diplomatischen Zusammenkunft in Shenzhen ist die Zukunft der internationalen Atomwaffenkontrolle. Donald Trump hat in der Vergangenheit wiederholt seine Absicht bekundet, einen neuen Vertrag zur Begrenzung der nuklearen Waffenbestände anzustreben. Dabei geht es dem US-Präsidenten nicht nur um die Einbindung Russlands, sondern explizit auch um China. Trump erklärte jüngst, dass Washington bereits Gespräche mit Moskau und Peking über eine mögliche atomare Abrüstung führe, wobei eine konkrete Vereinbarung noch nicht gesichert ist.

Ende des New-Start-Vertrags als Katalysator

Hintergrund für diese neuen Bemühungen ist das auslaufende Ende des sogenannten New-Start-Vertrags. Das zwischen den USA und Russland im Jahr 2010 geschlossene Abkommen wird im Februar 2026 seine Gültigkeit verlieren. Dieses historische Dokument begrenzte die Anzahl der strategischen Atomsprengköpfe sowie der einsatzbereiten Abschussvorrichtungen beider Mächte. Donald Trump schlug bereits vor dem Vertragsende vor, eine neue, langfristig bestehende Vereinbarung zu erarbeiten, die über das bisherige Modell hinausgeht.

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Chinas Einbeziehung und realistische Erwartungen

Im Gegensatz zum bisherigen New-Start-Vertrag sollen nach den Vorstellungen von Donald Trump nun auch die chinesischen Atomwaffenbestände in neue Verhandlungen einfließen. Trotz der historischen Bedeutung dieses geplanten Dreier-Treffens mahnt Washington zu realistischen Erwartungen. Ein US-Regierungsvertreter betonte, dass nicht mit einer sofortigen Einigung oder einem fertigen Vertrag während dieser ersten Begegnung zu rechnen sei.

Erster Schritt für künftige Verhandlungen

Statt eines sofortigen Durchbruchs soll die Zusammenkunft in Shenzhen primär als erster Schritt für weitere komplexe Verhandlungen dienen. Die diplomatische Initiative zielt darauf ab, die Grundlagen für eine mögliche nukleare Kontrolle zu legen, die alle drei Atommächte umfasst. Ob aus den aktuellen Kontakten zwischen Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping eine konkrete und bindende Regelung hervorgehen wird, bleibt vorerst ungewiss. Die Weltgemeinschaft beobachtet diese Entwicklungen mit großer Aufmerksamkeit.